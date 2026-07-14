Davide Zanon, segretario regionale di Codici Lombardia, invita "tutti i consumatori a non effettuare pagamenti tramite link ricevuti via WhatsApp, SMS o e-mail". Nella diffida inviata a Booking.com, Codici chiede di chiarire quando la società abbia avuto effettiva conoscenza dell'attacco informatico, quanti utenti siano stati coinvolti, quali dati siano stati compromessi e quali misure siano state adottate per impedire il successivo utilizzo fraudolento delle informazioni sottratte. È fondamentale accertare "come questi dati siano finiti nelle mani dei criminali informatici e verificare se esista un collegamento diretto con il furto di dati comunicato da Booking.com". È necessario avere "spiegazioni sul fatto che alcuni utenti abbiano ricevuto la comunicazione relativa al furto dei dati pur non avendo prenotazioni attive mentre altri, successivamente bersaglio dei tentativi di truffa, non abbiano ricevuto alcun avviso".