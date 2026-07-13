Il rogo è divampato nella notte in una zona impervia di località La Colla, a Vicchio, e ha già coinvolto circa 15 ettari di bosco. Sul posto operano le squadre antincendio, tre elicotteri della flotta regionale e i vigili del fuoco

Un incendio boschivo è divampato nella notte in località La Colla a Vicchio, in provincia di Firenze. Le fiamme stanno interessando una zona impervia e hanno già coinvolto circa 15 ettari di bosco. Nella notte sono intervenute alcune squadre del sistema Antincendi boschivi della Regione Toscana.

