Il rogo è divampato nella notte in una zona impervia di località La Colla, a Vicchio, e ha già coinvolto circa 15 ettari di bosco. Sul posto operano le squadre antincendio, tre elicotteri della flotta regionale e i vigili del fuoco
Un incendio boschivo è divampato nella notte in località La Colla a Vicchio, in provincia di Firenze. Le fiamme stanno interessando una zona impervia e hanno già coinvolto circa 15 ettari di bosco. Nella notte sono intervenute alcune squadre del sistema Antincendi boschivi della Regione Toscana.
Tre elicotteri impegnati nelle operazioni di spegnimento
Dalle prime luci dell’alba sono in azione anche tre elicotteri della flotta regionale, a supporto delle squadre Aib e sotto il coordinamento di un direttore delle operazioni di spegnimento dell’Unione dei Comuni del Mugello. Sul posto è presente anche una squadra dei vigili del fuoco. È stato inoltre richiesto l’intervento di un mezzo della flotta nazionale per circoscrivere le fiamme.
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