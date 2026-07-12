Il ragazzo è morto una volta giunto in ospedale. Sconosciute le generalità della vittima e i motivi dell'omicidio ma l'ipotesi degli inquirenti è quella di una "resa dei conti"

Un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato a morte nella notte a Crema: raggiunto da diversi fendenti al torace nel parcheggio di un supermercato di viale Repubblica, il giovane è deceduto in ospedale. Sulla vicenda indagano i carabinieri che hanno immediatamente raccolto le prime testimonianze e stanno controllando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione e identificare il responsabile, o i responsabili, del delitto.

Al momento sono sconosciuti il movente dell'aggressione e l'identità della vittima, di origini egiziane. L'ipotesi più accreditata è che si sia trattato di una 'resa dei conti' fra bande di stranieri presenti nella cittadina in provincia di Cremona, già teatro di un altro omicidio simile alla fine della scorsa estate.