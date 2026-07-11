Una climber altoatesina di 64 anni si stava arrampicando sulla parete ovest della Roda del Diavolo. A dare l'allarme una seconda cordata che ha avvertito i soccorsi

Una donna altoatesina di 64 anni è precipitata per una quarantina di metri nella mattina di sabato 11 luglio mentre si arrampicava sulla parete ovest della Roda del Diavolo, sopra Vigo di Fassa, a circa 2.400 metri di quota. La donna è grave, dopo l'impatto al suolo. A dare l’allarme una seconda cordata che ha assistito alla scena.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della stazione Centro Fassa del Soccorso alpino trentino che hanno provveduto a mettere in sicurezza il compagno della donna, mentre l'équipe sanitaria ha prestato le prime cure alla donna gravemente ferita. Dopo essere stata immobilizzata sulla barella, l’alpinista è stata recuperata con l'elicottero e trasferita d’urgenza all'ospedale Santa Chiara di Trento.