Tre turisti francesi settantenni sono morti dopo che il quad sul quale viaggiavano è precipitato in un dirupo nella zona delle Rocche del Saccarello, tra le montagne dell'entroterra di Imperia, vicino al confine tra Italia e Francia. L'incidente è avvenuto nella mattinata di oggi in un'area particolarmente impervia tra il Monte Saccarello e il territorio comunale di Triora. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, personale del 118, carabinieri ed elisoccorso.

L'incidente sul Monte Saccarello

Secondo le prime ricostruzioni, i tre viaggiavano a bordo di un quad quando il mezzo è uscito dal percorso sterrato precipitando lungo un pendio. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento. Tra le ipotesi, secondo quanto riporta la stampa locale, c'è quella di un incidente durante una manovra di parcheggio: una delle ruote sarebbe uscita dallo sterrato, provocando il ribaltamento del mezzo e la caduta nel dirupo.

Chi erano le vittime

Le tre vittime sono turisti francesi provenienti da La Brigue, piccolo comune d'Oltralpe situato a ridosso del confine con l'Italia. A quanto pare erano conosciuti in Alta Valle Argentina e frequentavano abitualmente la zona.