Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Cronaca

Rossella e il suo rifugio virtuale: una storia di dolore e speranza

Alessandra Del Mondo

Alessandra Del Mondo

A Live In Milano, l’evento di Sky TG24 dal Teatro Lirico Giorgio Gaber, abbiamo incontrato Irene Roggero Ugues, mamma di Rossella, una ragazzina di 12 anni scomparsa tragicamente nel 2024: “Ignoro quale fosse quel seme di oscurità che aveva dentro. Ma nel giro di sei mesi quel seme è stato innaffiato da ciò che i social le proponevano, perché gli algoritmi rafforzavano proprio le ricerche che lei faceva". E aggiunge: "Abbiamo scoperto la sua 'tana del Bianconiglio', chiamiamola così, quando era ormai troppo tardi"

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ