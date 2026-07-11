Rossella e il suo rifugio virtuale: una storia di dolore e speranza

A Live In Milano, l’evento di Sky TG24 dal Teatro Lirico Giorgio Gaber, abbiamo incontrato Irene Roggero Ugues, mamma di Rossella, una ragazzina di 12 anni scomparsa tragicamente nel 2024: “Ignoro quale fosse quel seme di oscurità che aveva dentro. Ma nel giro di sei mesi quel seme è stato innaffiato da ciò che i social le proponevano, perché gli algoritmi rafforzavano proprio le ricerche che lei faceva". E aggiunge: "Abbiamo scoperto la sua 'tana del Bianconiglio', chiamiamola così, quando era ormai troppo tardi"