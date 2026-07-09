Meeting Rimini 2026, Papa Leone XIV tra gli ospiti: il programma

Dal 21 al 26 agosto la Fiera di Rimini ospita la kermesse di Comunione e Liberazione. Cinque giorni di eventi, incontri, testimonianze, mostre e spettacoli nella 47esima edizione il cui programma è stato presentato l'8 luglio all'Ambasciata italiana presso la Santa Sede. Ospite più atteso il Pontefice, che il 22 agosto sarà al Meeting: poi presenti, tra gli altri, il cardinale Pizzaballa, i vicepresidenti del consiglio Salvini e Tajani e la presidente del Parlamento europeo Metsola ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Il Meeting di Rimini si prepara ad accogliere il Papa: l’ultima volta era stata con Giovanni Paolo II, 44 anni fa. La presenza di Leone XIV alla kermesse di Comunione e Liberazione è quindi un punto focale del programma, presentato l’8 luglio a Roma, all’Ambasciata italiana presso la Santa Sede. Le porte si aprono il 21 agosto alla Fiera di Rimini che per cinque giorni ospiterà incontri, testimonianze e iniziative per i partecipanti di tutte le età. E, come sempre, non mancheranno figure di spicco del panorama istituzionale, politico, economico, culturale, religioso italiano ma anche internazionale. L'edizione 2026 ospiterà oltre 150 convegni, 13 mostre, 13 spettacoli e circa 500 relatori. L'ingresso e i parcheggi resteranno gratuiti, mentre oltre tremila volontari contribuiranno all'organizzazione della manifestazione, più della metà dei quali con meno di trent'anni.

L’apertura del Meeting La 47esima edizione del Meeting di Rimini è in programma dal 21 al 26 agosto e ha come tema "L'amor che move il sole e l'altre stelle", tratto dall'ultimo verso della Divina Commedia di Dante. Il primo incontro, il 21 agosto alle 12, sarà una testimonianza di due donne che, pur segnate da un dolore vissuto su fronti opposti, hanno scelto di incontrarsi, trasformando la sofferenza in un cammino di fraternità e speranza: Roseline Hamel che ha perso il fratello sacerdote Jacques nell'attentato di Saint-Étienne-du-Rouvray del 2016, e Nassera Kermiche, madre di uno degli attentatori.

L’incontro con Leone XIV Attesa, come anticipato, per l’ospite d’onore della kermesse. Papa Leone XIV interverrà il 22 agosto alle 16 in un grande Auditorium predisposto appositamente con 10mila posti. L’intervento del Pontefice verrà inoltre trasmesso in tutte le sale e gli spazi della Fiera adibiti per l’occasione. I presenti avranno inoltre l’opportunità di accogliere e salutare il Pontefice lungo il percorso che lo condurrà attraverso i padiglioni del Meeting. “La sua partecipazione è fonte di grande gioia”, ha detto il presidente della Fondazione Meeting Bernhard Scholz, nella conferenza stampa di presentazione del programma. “Sarà un incontro con tutti i partecipanti al Meeting: con i bambini, i ragazzi, gli studenti, le famiglie giovani e meno giovani". Leggi anche Lampedusa, il piccolo Leo scrive al Papa: io sbarcato solo 10 anni fa

Sguardo al mondo La kermesse di Comunione e Liberazione darà spazio anche alle crisi internazionali, a partire da quella in Medio Oriente. Tra gli ospiti sarà presente anche il cardinale di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa. "Il conflitto che lacera il Medio Oriente segna ogni aspetto della vita: famiglie divise e in lutto, economia in ginocchio, relazioni sempre più difficili tra i popoli, incertezza sul futuro", ha dichiarato fra Francesco Ielpo, Custode di Terra Santa, durante la presentazione. "Credo tuttavia che la domanda più profonda oggi sia un'altra: che cosa significa essere cristiani quando la guerra sembra non finire mai? In un contesto così drammatico, la tentazione è quella di dividere il mondo tra buoni e cattivi, tra amici e nemici" e invece la via è "non schierarsi secondo le logiche della contrapposizione" e questo "non significa essere neutrali". Prenderanno parte all’evento anche il presidente della Conferenza episcopale italiana cardinale Matteo Maria Zuppi, il prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione cardinale José Tolentino de Mendonca, il prefetto del Dicastero per le Chiese Orientali cardinale Claudio Gugerotti e il parroco latino di Gaza, padre Gabriel Romanelli, collegato dalla Striscia.