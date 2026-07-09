Ascoli Piceno, torturò e uccise la moglie: condannato all'ergastolo

La Corte d'Assise di Macerata ha condannato all'ergastolo e tre mesi di isolamento diurno Massimo Malavolta, il 50enne accusato dell'omicidio in casa della moglie 45enne Emanuela Massicci a Castignano (Ascoli Piceno), nella frazione di Ripaberarda, il 19 dicembre 2024. Accolta la richiesta della Procura di Ascoli che contesta l'omicidio pluriaggravato quale conseguenza voluta dei delitti di maltrattamenti, lesioni e tortura; aggravato dall'essere stato commesso contro la moglie, nell'ambito di maltrattamenti, con crudeltà, per futili motivi, in minorata difesa della vittima che sarebbe stata torturata anche nei giorni precedenti.