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Ascoli Piceno, torturò e uccise la moglie: condannato all'ergastolo

Cronaca

Massimo Malavolta, 50 anni, è accusato di avere ucciso la moglie 45enne Emanuela Massicci a Castignano, nella frazione di Ripaberarda, il 19 dicembre 2024

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La Corte d'Assise di Macerata ha condannato all'ergastolo e tre mesi di isolamento diurno Massimo Malavolta, il 50enne accusato dell'omicidio in casa della moglie 45enne Emanuela Massicci a Castignano (Ascoli Piceno), nella frazione di Ripaberarda, il 19 dicembre 2024. Accolta la richiesta della Procura di Ascoli che contesta l'omicidio pluriaggravato quale conseguenza voluta dei delitti di maltrattamenti, lesioni e tortura; aggravato dall'essere stato commesso contro la moglie, nell'ambito di maltrattamenti, con crudeltà, per futili motivi, in minorata difesa della vittima che sarebbe stata torturata anche nei giorni precedenti. 

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