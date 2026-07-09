La piccola è stata portata via da un 18enne, Pasquale Tortora, che poi con altri 4 complici l’ha aggredita e bruciata viva. Il 9 luglio la città di Andria, in Puglia, ricorda l’anniversario della sua nascita ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

“Mi chiamo Graziella Mansi. Sono nata il 9 luglio 1992. Sono morta il 19 agosto 2000. Mi hanno torturato e ucciso”. Inizia così, con parole crude e dirette, la lettera che lo scorso anno la sindaca di Andria Giovanna Bruno aveva scritto per la piccola Graziella, a 25 anni dalla sua spietata uccisione. Quella dell’omicidio della bambina di otto anni è una tragedia dalla quale la città pugliese ancora non si è ripresa e ogni anno ne condivide la memoria.

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L'omicidio Graziella Mansi fu stata uccisa ad Andria il 19 agosto 2000, quando aveva solo 8 anni. Era con il nonno vicino alla sua bancarella nei pressi di Castel del Monte quando si allontanò per andare a una fontanella a riempire la bottiglietta. Non vedendola tornare, l’uomo fece scattare l’allarme: le ricerche durarono poche ore. A notte fonda le autorità trovarono dei resti carbonizzati in mezzo a sterpaglie bruciate in una pineta vicino al luogo della scomparsa. Dalle indagini e dagli interrogatori emerse il profilo di Pasquale Tortora, un ragazzo di 18 anni parcheggiatore abusivo a Castel del Monte. Il ragazzo confessò di aver preso la bambina, di averla portata nel bosco con la scusa di farle vedere dei cuccioli e di averla poi aggredita e bruciata viva. Tortora però non era solo: con lui c’erano quattro complici, tutti ragazzi tra i 18 e i 20 anni: Michele Zagaria, Giuseppe Di Bari, Domenico Margiotta e Vincenzo Coratella.