Cadavere di donna trovato in strada isolata nel Milanese: si indaga

Una donna di 54 anni è stata trovata morta questa mattina all'alba in una strada isolata, in una zona industriale di Cinisello Balsamo, nel Milanese. Il cadavere era già in parziale stato di decomposizione. Il corpo si trovava nei pressi di un capanno non lontano dalla griglieria di una catena, a ridosso di uno svincolo, in via padre Ronchi. I soccorritori del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul caso indagano i Carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni (Milano).