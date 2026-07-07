Il padre è presidente del cda della SSC Napoli e legale rappresentante della Filmauro srl, il figlio invece è amministratore unico della SSC Bari. Le indagini della guardia di finanza hanno portato alle perquisizioni nelle sedi delle tre società: i due sono indagati per i reati di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Aurelio De Laurentiis e il figlio Luigi sono indagati per bancarotta fraudolenta in merito alla società del Bari calcio. Un’indagine della guardia di finanza, coordinata dalla Procura di Bari, ha portato questa mattina a perquisizioni nelle sedi della SSC Bari, di cui Luigi è amministratore unico, della SSC Napoli e della Filmauro srl, di cui invece Aurelio è presidente del cda nel primo caso e legale rappresentante nel secondo. Padre e figlio sono indagati per i reati di false comunicazioni sociali (bilancio dell'esercizio 2024 del Bari calcio) e bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, presentata per l'insolvenza della società sportiva barese.

“Grave deficit” della SSC Bari Le indagini e il conseguente provvedimento scaturiscono da approfondimenti svolti dalla guardia di finanza sui bilanci, note integrative e relazioni sulla gestione della società barese, supportati da consulenze tecniche. Dai risultati è emerso che la SSC Bari, in perdita sistemica (circa 30 milioni di euro nel periodo 2019-2025), "risulta gravata da rilevante deficit patrimoniale e da consistente esposizione debitoria, in assenza di un concreto piano di riequilibrio".