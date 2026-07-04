Una giovane donna di Mugnano di Napoli ha dato alla luce la figlia a bordo del furgone guidato dal marito, sulla Casilina, all'altezza di Castrocielo, nel Frusinate. Determinante l'intervento dell'equipaggio del 118 di Pontecorvo: la neonata aveva il cordone ombelicale intorno al collo. Madre e figlia sono ora ricoverate, le condizioni non destano preoccupazione

Una giovane donna di Mugnano di Napoli, in provincia di Napoli, ha partorito nel pomeriggio di venerdì 4 luglio a bordo del furgone guidato dal marito, sulla Casilina, nel Frusinate. La coppia stava rientrando da Colfelice, dove era andata a trovare alcuni parenti. Determinante è stato l'intervento degli operatori del 118, che hanno assistito la neonata nata con il cordone ombelicale intorno al collo.

Le doglie sono arrivate all'improvviso, mentre il furgone si trovava tra Castrocielo e lo svincolo per la Leuciana, la strada che porta al casello autostradale di Pontecorvo, sull'A1. Dopo la rottura delle acque, il marito ha capito subito che non c'era tempo per raggiungere l'ospedale e ha chiamato il 118.

L'intervento dell'equipaggio Ares

Dalla postazione dell'Ares di Pontecorvo è partito immediatamente l'equipaggio di turno, composto dall'infermiere Marco Cardillo, dalla soccorritrice Tiziana Salmasi e dall'autista soccorritore Attilio Pirina. Nel frattempo veniva allertato anche l'ospedale Spaziani di Frosinone, pronto a intervenire in caso di complicazioni. Raggiunta la coppia a Castrocielo, gli operatori si sono resi conto che non c'era margine neppure per un trasporto d'urgenza al pronto soccorso: la donna è stata fatta distendere all'interno del furgone e ha dato alla luce la bambina con l'assistenza del personale sanitario.

Madre e figlia in ospedale

La neonata è nata con il cordone ombelicale attorno al collo e, senza l'intervento tempestivo dei soccorritori, avrebbe rischiato di soffocare. Madre e figlia sono state poi trasferite in ospedale: le loro condizioni, riferiscono i sanitari, non destano preoccupazione.