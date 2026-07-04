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Omicidio nel Foggiano, ucciso 35enne a colpi di fucile a Vieste

Cronaca
©IPA/Fotogramma

Antonello Scirpoli è stato ucciso nella tarda serata di ieri a Vieste. L’agguato è avvenuto nelle campagne del centro garganico, mentre era in sella a uno scooter. I carabinieri indagano e valutano anche l’ipotesi di un delitto legato alla criminalità organizzata del Gargano

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Un uomo di 35 anni, Antonello Scirpoli, conosciuto con il soprannome di “Musulin”, è stato ucciso nella tarda serata di ieri a Vieste, nel Foggiano. L’agguato è avvenuto nelle campagne del centro garganico, in località Defensola Intersiglio. Secondo una prima ricostruzione, Scirpoli, già noto alle forze dell’ordine, era in sella a uno scooter quando è stato raggiunto da diversi colpi di fucile lungo una strada secondaria.

Aperte le indagini

 

All’arrivo dei soccorritori per lui non c’era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi tecnico-scientifici e avviato le indagini per identificare i responsabili. Gli investigatori stanno ricostruendo le ultime ore della vittima. Tra le ipotesi al vaglio c’è anche quella di un delitto legato agli equilibri della criminalità organizzata del Gargano.

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