Lido di Camaiore (Lucca), uccide l'ex moglie malata e poi si suicida

Un ottantenne ha colpito a coltellate la donna che era ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Versilia, dove si recava a trovarla regolarmente, e poi si è tolto la vita gettandosi dalla finestra del terzo piano del nosocomio

Ha ucciso accoltellandola la ex moglie, 67 anni, che era ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Versilia dove si recava a trovarla regolarmente e poi l'uomo, un ottantenne, si è tolto la vita gettandosi dalla finestra del terzo piano del nosocomio. E' accaduto stamani a Lido di Camaiore (Lucca) intorno alle 11.45. Inutili i soccorsi prestati dal personale sanitario. Sul posto intervenuta la polizia.

Da quanto appreso la donna era ricoverata in condizioni gravi da tre settimane e l'ex marito andava a trovarla regolarmente. Il personale del 118 intervenuto ha cercato di rianimare sia la 67enne che l'ex marito ma non ha potuto che constatare l'avvenuto decesso della coppia.