Tenta di evitare un bambino e si schianta contro un muro: morto 46enne

Paolo Ficarra è deceduto dopo due giorni di ricovero in Rianimazione all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Era rimasto gravemente ferito sul lungomare tra Porto Empedocle e Realmonte mentre viaggiava in scooter

È morto dopo due giorni di ricovero Paolo Ficarra, 46 anni, originario di Porto Empedocle, rimasto gravemente ferito in un incidente sul lungomare tra Porto Empedocle e Realmonte dopo aver tentato, secondo una prima ricostruzione, di evitare un bambino che stava attraversando improvvisamente la strada finendo per schiantarsi contro un muiro. Il 46enne è deceduto nella tarda mattinata all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove era ricoverato nel reparto di Rianimazione in seguito al grave incidente. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime.