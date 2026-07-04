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Tenta di evitare un bambino e si schianta contro un muro: morto 46enne

Cronaca

Paolo Ficarra è deceduto dopo due giorni di ricovero in Rianimazione all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Era rimasto gravemente ferito sul lungomare tra Porto Empedocle e Realmonte mentre viaggiava in scooter

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È morto dopo due giorni di ricovero Paolo Ficarra, 46 anni, originario di Porto Empedocle, rimasto gravemente ferito in un incidente sul lungomare tra Porto Empedocle e Realmonte dopo aver tentato, secondo una prima ricostruzione, di evitare un bambino che stava attraversando improvvisamente la strada finendo per schiantarsi contro un muiro. Il 46enne è deceduto nella tarda mattinata all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove era ricoverato nel reparto di Rianimazione in seguito al grave incidente. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime. 

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