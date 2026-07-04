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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 4 luglio: la rassegna stampa di Sky TG24

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In apertura dei giornali, le parole di Leone XIV in occasione della Festa del 4 luglio americana: "Gli Usa plasmati dai migranti, fondata da coraggiosi che sognavano la libertà e vite migliori". Poi il clamoroso furto in un ospedale a Roma di 80 fiale di Fentanyl. Vertice Nato, stabiliti nuovi fondi per Kiev. In Iran i funerali di Khamenei

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