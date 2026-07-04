Le prime pagine dei quotidiani di oggi 4 luglio: la rassegna stampa di Sky TG24
In apertura dei giornali, le parole di Leone XIV in occasione della Festa del 4 luglio americana: "Gli Usa plasmati dai migranti, fondata da coraggiosi che sognavano la libertà e vite migliori". Poi il clamoroso furto in un ospedale a Roma di 80 fiale di Fentanyl. Vertice Nato, stabiliti nuovi fondi per Kiev. In Iran i funerali di Khamenei
- Dalla Nato 140 miliardi per Kiev: i fondi per il sostegno militare all'Ucraina arriveranno in due anni dall'Europa e dal Canada. L'Italia ottiene che la seconda tranche sia sottoposta al via libera dei singoli Stati. Telefonata tra la premier Meloni e il presidente turco Erdogan. Leone XIV sfida Trump in occasione dei 250 anni dall'Indipendenza americana: "Usa plasmati dagli immigrati". Fentanyl, è allarme dopo il furto di 80 fiale in un ospedale a Roma.
- Migranti, il 4 luglio del Papa: alla vigilia della visita a Lampedusa monito al presidente americano Trump nel messaggio per i 250 anni degli Usa. "Nazione plasmata da immigrati, fondata da coraggiosi che sognavano libertà e vite migliori", dice il Pontefice. Roma, rubate 80 fiale di Fentanyl dalla cassaforte di un ospedale. Intervista a Elly Schlein, segretaria del Pd: "Fermiamo questa destra anche sulla legge elettorale. Il presidente della Repubblica deve essere garante dell'unità nazionale. Né Meloni né La Russa hanno i requisiti".
- Sfida del Papa al presidente Usa Donald Trump in occasione della Festa dell'Indipendenza americana. Leone XIV sbarca a Lampedusa: "I migranti hanno plasmato gli Stati Uniti". Teheran, iniziati i funerali di Khamenei: una funzione-show di sette giorni dall'Iran all’Iraq. Roma, maxi furto di Fentanyl: allarme anche del governo. Rubate 80 fiale da un ospedale per un totale di 20mila dosi.
- Rubate 20mila dosi di Fentanyl: la Procura di Roma indaga sulla sparizione di 80 fiale dalla cassaforte della farmacia dell'ospedale Israelitico di Roma. Vertice urgente a Palazzo Chigi: il reato di omessa custodia esteso ai medicinali. Roma, bus turistici padroni del Centro per 17 euro al giorno. Festa del 4 luglio, il monito del Papa: "Gli Usa plasmati dagli immigrati". Vigilanza Rai, la sinistra fa muro. E il Centrodestra: "Avanti con la riforma".
- Mes-sì, ma che paura: Leo segna il ventesimo gol Mondiale ed è decisivo nelle altre reti. Finisce 3-2 con il Capo Verde, che rimonta due volte. Alle 23 la Francia di Mbappé negli ottavi. Tennis, sempre Jannik: va agli ottavi a Wimbledon con Mochizuki. F1, Hamilton-Leclerc: sempre loro. L'inglese in pole per 11 millesimi su Antonelli, "non me lo aspettavo". Inter, svolta a destra: sprint per Khalaili e Chalobah ora apre.
- L'Inter si difende: doppio affare. Segnali positivi peer Khalaili, sorpasso su Chalobah. Ausilio accelera per portare l'israeliano da Chivu, mentre i procuratori del jolly del Chelsea sono a Milano: Trevoh si è promesso. Boehly chiede 35 milioni. Milan, le mani su Gila: accordo con l'agente del difensore, la Lazio vuole 30 milioni
- Kessié: Arrivo!". Il centrocampista ivoriano saluta l'Al Ahli e si offre alla Serie A: la Juventus lo vuole a Torino. Il giocatore è svincolato e il suo ingaggio sarebbe compatibile con la nuova linea societaria: investimenti (anche pesanti) per i giovani; i calciatori già pronti solo a condizioni favorevoli. Muharemovic, vicina la fumata bianca. Per Kolo Muani serve un rialzo, si riapre Goretzka. Per Okoli il Toro sfida anche Juric: l'ex atalantino non vuole scendere nella C inglese, è duello col Monza.
- Il Covid e Conte, l'imprenditore risarcito sull'ex premier: "Ha solo paura di dire la verità". Fratelli d'Italia: "Rinunci allo scudo". Roma, rubato Fentanyl per 20mila dosi: furto di 80 fiale all'ospedale Israelitico. Allarme rosso per la droga letale. Risarcimenti ai criminali, la Lega vuole proibirli in un nuovo disegno di legge. Festa del 4 luglio in Usa, fra il presidente Donald Trump e il lungo addio alla Nato.
- La guerra Usa-Iran frena il mercato italiano delle fusioni e acquisizioni. Secondo l'analisi di Kpmg, nella prima parte dell'anno scendono numero dei deal e valore delle operazioni: 637 transazioni (-14%) per un controvalore di oltre 22 miliardi di euro (-27%). Da segnalare però una ripresa sostenuta nell’ultimo mese in un contesto di mercati borsistici che continuano a segnare nuovi massimi: la maggiore fiducia è evidenziata da un valore delle transazioni attese per 60 miliardi nel secondo semestre.
- Vertice Nato, per Kiev ci spillano altri 140 miliardi in due anni. Finta unità dell'Alleanza con nuovi fondi per il presidente ucraino Zelensky: 60 li mette l'Ue, il resto i soci più grandi. Tutti ai piedi di Erdogan per fare affari sulle armi. Intervista al consigliere di Chirac, Gourdault-Montagne: "Nel 2006 volevamo una Ucraina neutrale, Condoleeza Rice ci rise in faccia". Delmastro, i pm: "Chat essenziali sul caso Senese".
- "Il Travaglio di Conte. Il Fatto spara ancora: per sdebitarsi di un 'dono' da ben 800 euro, il governo avrebbe dato 100 milioni a un'azienda amica. Ma lo Stato era in causa per errori di Giuseppi. La Meloni ha ottenuto uno sconto di 150 milioni". Calcio, il difensore dell'Inter Bastoni messo alla gogna per il caso escort: ma resta il diritto di avere 20 anni.
- Il 4 luglio antitrumpiano del Papa: "L'America plasmata dai migranti". Il Pontefice sarà oggi a Lampedusa: il viaggio anticipato da un messaggio che è un monito a Trump. Teheran sfida il mondo con i funerali della Guida suprema dell'Iran Ali Khamenei. La premier Meloni e gli altri leader proiettati verso il vertice Nato. Il ritorno alla Casa Bianca del tycoon ha arricchito anche Melania, Eric e Donald Jr.
- Campo europeista, Pina Picierno mette in pista la nuova opzione riformista: "Su Ucraina e Difesa si definisce l'Europa del futuro". Oltre 30 morti per i raid russi su Kiev. La Nato: in arrivo altri 70 miliardi di euro per l'Ucraina. L'intervista a Pastorella (Azione): "Restiamo al centro per un polo liberale". Commissione Covid, Buonguerrieri (Fratelli d'Italia): "Vogliamo la verità". Usa-Ue, parla Fidanza: "Ora meno ostacoli, priorità al commercio".
- Ipocrisie sull'autonomia da Trump: strabismo del governo che fa cambiare le regole in Ue per spendere di più sulla Difesa e poi si tira indietro. La demagogia dell'esecutivo sulla Difesa indebolisce l'Italia di fronte alle minacce del presidente americano e dell'omologo russo Putin. Ambientalisti in aria: dal freddo ci si può proteggere, ma dal caldo no: c'è la deriva eco-religiosa anti-condizionatori. Coraggio, Benigni: per portare san Francesco in tv non cedere al santino ecologista e pauperista.
- Maxi furto di Fentanyl: si mobilita Palazzo Chigi. Rubate dalla cassaforte dell'ospedale Israelitico di Roma 80 fiale: si possono ottenere 20mila dosi. Riunione d'emergenza della presidenza del Consiglio. L'antidolorifico è definito la "droga degli zombie". Il Papa in occasione dei 250 anni degli Usa: "America plasmata dai migranti". Il Pontefice sarà oggi a Lampedusa, dove visiterà il cimitero dove riposano le salme di chi è morto in mare.
- Sgomberati all'alba e picchiati dalla polizia i lavoratori e i sindacalisti dell'azienda Acca in provincia di Prato. Nella lotta contro lo sfruttamento, il lavoro nero e l'evasione fiscale della logistica cinese, lo Stato sceglie di schierarsi con i caporali del settore moda. Europa e Nato, sì agli ordini del presidente americano Trump. Gli alleati verso il vertice in Turchia: "Ok a più fonti e più armi Usa". Intanto il presidente turco Erdogan riempie le galere.