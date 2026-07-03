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La villa di Totti a Roma infestata da duemila vespe germaniche

Cronaca

L'ex capitano della Roma è stato costretto a richiedere l’aiuto di un esperto disinfestatore per risolvere un'infestazione di vespe germaniche. È stato proprio l’esperto, Daniel Palmieri, a raccontare l’episodio sui social

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Nido di vespe nella villa di Francesco Totti a Roma Nord. L'ex capitano della Roma è stato costretto a richiedere l’aiuto di un esperto disinfestatore per risolvere un'infestazione di vespe germaniche. È stato proprio l’esperto, Daniel Palmieri, a raccontare l’episodio sui social.

“Intervento a casa di un super vip, persona umilissima. Ha sempre dato questa impressione e me l’ha confermata. E questo vale ancora di più per un super campione. Ha fatto la storia del calcio italiano”, ha detto Palmieri nel video condiviso sul suo profilo Instagram, diventato virale in poche ore.

Il disinfestatore ha spiegato che, prima dell’intervento, è stato usato del veleno ma il problema in questi casi "è che si forma un tappo di veleno”, che può diventare una sorta di ‘scappatoia’ per le vespe sopravvissute.

Palmieri ha aggiunto che si è intervenuti appena in tempo: da lì a poco il vespaio avrebbe raggiunto dimensioni enormi. Una volta localizzato il punto esatto dell’infestazione, è stato eseguito l'intervento per la rimozione del nido. E in conclusione non poteva mancare il selfie con la leggenda della Roma: "Intervento da Serie A".

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©Getty

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