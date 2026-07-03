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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 3 luglio: la rassegna stampa

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Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo il recente attacco russo a Kiev: una "pioggia di missili" ha colpito anche un ospedale, causando oltre 30 vittime. In evidenza anche il "caos" nella Vigilanza Rai, con l'ondata di dimissioni tra i consiglieri dell'opposizione e quelli di maggioranza. Poi, l'ondata di caldo che ha colpito l'Italia: a Torino a giugno "9 gradi in più". Infine, i rapporti tra Italia e Stati Uniti e le parole dell'ambasciatore Usa: "Amicizia più forte delle polemiche"

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