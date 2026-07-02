Strage di Altavilla, ergastolo a Barreca e alla 'coppia diabolica'

I giudici sono rimasti in Camera di consiglio più di 10 ore. Per Barreca il pm aveva chiesto la condanna a 30 anni ritenendo l'imputato semi-infermo di mente. L'ergastolo era stato invece chiesto per i complici. La corte evidentemente ha ritenuto tutti e tre capaci di intendere e di volere

Dopo una lunga camera di consiglio, la corte d'assise di Palermo ha condannato all'ergastolo Giovanni Barreca, muratore di Altavilla Milicia, Sabrina Fina e Massimo Carandente per la strage costata la vita alla moglie di Barreca Antonella Salamone, e ai figli Kevin di 16 anni ed Emanuel di 5. Le vittime, ritrovate dai carabinieri l'11 febbraio del 2024 nella villetta di Barreca, furono seviziate e uccise durante un folle rito di purificazione dal demonio. Coinvolta anche la figlia allora 17enne, della coppia, Miriam, processata separatamente, condannata in primo grado a 12 anni e 8 mesi e assolta in appello.

La sentenza

I giudici sono rimasti in Camera di consiglio più di 10 ore. Per Barreca il pm aveva chiesto la condanna a 30 anni ritenendo l'imputato semi-infermo di mente. L'ergastolo era stato invece chiesto per i complici. La corte evidentemente ha ritenuto tutti e tre capaci di intendere e di volere.

Isolamento diruno per tre anni per i tre condannati. Come si legge nel dispositivoo di sentenza, i giudici hanno dichiarato GiovannI Barreca, marito della vittima, e la coppia 'diabolica', Sabrina Fina e Massimo Carandente, sono stati condannati anche alle spese processuali e di mantenimento della custodia cautelare in carcere. Sono anche stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale.