Strage di Altavilla, minorenne condannata a oltre 12 anni di carcere

Barreca ritenuto capace di intendere e di volere

Prima della condanna della giovane da parte del gup del tribunale dei minorenni, si era conclusa la prima udienza in Corte d'assise per i gli imputati adulti, accusati della strage. Tre in questo caso le persone alla sbarra: il padre di famiglia Giovanni Barreca, che i giudici della Corte d'assise di Palermo oggi hanno ritenuto capace di intendere e di volere, e i due santoni fanatici religiosi Sabrina Fina e Massimo Carandente. Barreca aveva ottenuto dal gip termitano la dichiarazione di incapacità ma la Procura aveva fatto ricorso per il mancato rispetto delle procedure di legge e il tribunale del riesame lo aveva accolto. Stamattina la questione è stata riproposta dall'avvocato Giancarlo Barracato, con riferimento anche alla capacità di stare validamente in giudizio, ma il collegio presieduto da Vincenzo Terranova ha rigettato le obiezioni ed è andato avanti, respingendo anche altre eccezioni relative alla presunta nullità del decreto che dispone il giudizio. A fine udienza Sabrina Fina, ammessa a sedere accanto al suo avvocato, Franco Critelli, ha sostenuto con alcune dichiarazioni spontanea di essere incapace di fare del male e di amare i bambini e gli animali.