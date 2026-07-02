Un uomo di 38 anni è morto e i suoi due figli, di 5 e 10 anni, versano in gravissime condizioni dopo un incidente stradale avvenuto nella notte lungo la provinciale 56, a Marcaria (Mantova). L'auto è uscita di strada in località San Michele in Bosco. Il bambino di 10 anni, peggiorato durante la notte, è stato trasferito in eliambulanza a Brescia

Un uomo di 38 anni ha perso la vita e i suoi due figli piccoli lottano tra la vita e la morte in ospedale in seguito a un grave incidente stradale avvenuto nella notte nel Mantovano. La vittima è Sultan Azizi, cittadino afgano, che era alla guida di una Toyota Corolla lungo la strada provinciale 56, nel territorio del comune di Marcaria. Con lui in auto viaggiavano i due figli, di 5 e 10 anni, entrambi rimasti feriti in modo gravissimo.

L'uscita di strada a San Michele in Bosco

L'impatto si è verificato intorno alle 23.45 in località San Michele in Bosco. Per cause ancora al vaglio degli inquirenti, il 38enne ha perso il controllo della vettura, che è finita fuori strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno dovuto estrarre il conducente dalle lamiere dell'auto, e i sanitari del 118. Per l'uomo, però, non c'è stato nulla da fare: i soccorritori hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

I due figli in ospedale

I due bambini sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale di Mantova, dove sono arrivati in pericolo di vita. Nel corso della notte le condizioni del figlio più grande, di 10 anni, sono peggiorate: si è così reso necessario il trasferimento d'urgenza in eliambulanza all'ospedale di Brescia. Anche il fratellino di 5 anni resta in gravissime condizioni.