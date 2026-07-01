Attorno alle 20 una moto con a bordo due persone non si sarebbe fermata all'alt intimato dai carabinieri. Da lì sarebbe partito l’inseguimento. Al confine tra Città Sant'Angelo, in provincia di Pescara, e Silvi, in provincia di Teramo, il mezzo sarebbe finito fuori strada, sembra dopo un urto con l'auto delle forze dell’ordine: una delle due persone in sella ha perso la vita

Un uomo è morto a causa di un incidente al culmine di un inseguimento da parte delle forze dell’ordine. L'episodio è avvenuto in serata tra Città Sant'Angelo, in provincia di Pescara, e Silvi, in provincia di Teramo. Attorno alle 20 uno scooter con a bordo due persone non si sarebbe fermato all'alt dei carabinieri. Da lì sarebbe partito l'inseguimento, andato avanti lungo la strada statale 16. Al confine tra Città Sant'Angelo e Silvi, la moto sarebbe finita fuori strada, sembra dopo un urto con l'auto dei carabinieri.

Si indaga sulla dinamica

Stando alle prime informazioni, l'inseguimento sarebbe partito da Montesilvano. A supporto dell'auto dei carabinieri è poi intervenuto un altro mezzo della Stazione di Città Sant'Angelo. I due uomini sulla moto, spostandosi in direzione Nord, una volta alla rotatoria al confine tra città Sant'Angelo e Silvi, avrebbero invertito il senso di marcia e, nel superare alcune auto, si sarebbero scontrati frontalmente contro uno dei mezzi dei carabinieri che arrivava in direzione opposta. Il conducente della moto, un 40enne conosciuto alle forze dell'ordine, è morto, mentre il passeggero è ora trattenuto dai carabinieri.