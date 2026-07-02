Lecce, arresto cardiaco durante intervento estetico: grave una 59enne

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Lecce, arresto cardiaco durante intervento di medicina estetica: grave donna di 59 anni

Cronaca
©Ansa

Il malore subito dopo la somministrazione dell'anestesia: la donna, subito soccorsa, è stata trasportata in ospedale in codice rosso e ricoverata in Rianimazione

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Una 59enne di Lecce è ricoverata in Rianimazione dopo essere andata in arresto cardiaco nel corso di un intervento di medicina estetica. L'operazione chirurgica, a quanto pare un intervento al seno, èstata eseguita in uno studio medico dell'hinterland di Maglie. La donna è ora ricoverata all'ospedale di Scorrano.

I problemi dopo l'anestesia

Secondo una prima ricostruzione, la donna avrebbe avuto problemi subito dopo la somministrazione dell'anestesia. L'ipotesi è quindi quella che possa essere subentrata una reazione allergica. La situazione della 59enne è apparsa subito critica, e lo studio medico ha allertato i soccorsi.

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La donna resta grave

Il 118 ha trasportato la paziente in codice rosso all'ospedale, dove è stata intubata e ricoverata nel reparto di rianimazione. Le sue condizioni restano gravi e la donna è sotto stretta osservazione. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell'accaduto e verificare eventuali responsabilità.

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