Lecce, arresto cardiaco durante intervento estetico: grave una 59enne

Secondo una prima ricostruzione, la donna avrebbe avuto problemi subito dopo la somministrazione dell'anestesia. L'ipotesi è quindi quella che possa essere subentrata una reazione allergica. La situazione della 59enne è apparsa subito critica, e lo studio medico ha allertato i soccorsi.

La donna resta grave

Il 118 ha trasportato la paziente in codice rosso all'ospedale, dove è stata intubata e ricoverata nel reparto di rianimazione. Le sue condizioni restano gravi e la donna è sotto stretta osservazione. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell'accaduto e verificare eventuali responsabilità.