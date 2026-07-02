Rapina a portavalori: cc bloccano malviventi e recuperano refurtiva

Momenti di grande concitazione ieri nel centro cittadino di Carovigno. Tre malviventi armati bloccati e disarmati grazie alla prontezza dei militari della locale Stazione dei Carabinieri, supportati dai colleghi di San Vito dei Normanni e del Nucleo Investigativo di Brindisi. I Carabinieri della Stazione di Carovigno hanno arrestato i presunti autori di un gravissimo assalto ai danni di un furgone portavalori della “Cosmopol”, blindando la sicurezza del centro cittadino e assicurando alla giustizia tre rapinatori armati. I fatti si sono svolti nei pressi dell’ufficio postale di via Giovanni Pascoli. Un commando composto da almeno tre malviventi, armati, ha assalito i vigilantes mentre depositavano un’ingente somma di denaro destinata alla filiale. Nonostante l’effetto sorpresa, le Guardie Particolari Giurate della Cosmopol hanno tentato una reazione interrotta solo dalla minaccia delle armi, vedendosi costretti a consegnare il denaro; i malviventi hanno poi tentato di fuggire a bordo di un’autovettura rubata; una delle guardie giurate ha esploso alcuni colpi d’arma da fuoco all’indirizzo dei banditi. A fare la differenza è stata l’immediata e provvidenziale reazione dei Carabinieri della vicinissima Stazione di Carovigno. Uditi i rumori e gli spari, i militari si sono catapultati in strada a piedi, intercettando e sbarrando la strada alla vettura dei fuggitivi. I Carabinieri hanno ingaggiato una violenta colluttazione corpo a corpo con i rapinatori, riuscendo a disarmarli e a immobilizzarne immediatamente due, senza ricorrere all’uso delle armi. Il terzo complice, nel disperato tentativo di sottrarsi alla cattura, ha rubato un’ulteriore autovettura per darsi alla fuga. L’efficace e immediato intervento sul territorio di tutte le componenti operative del Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi ha permesso di cinturare la zona intorno al fuggitivo e di localizzarlo: l’uomo è stato infatti intercettato e bloccato poco dopo grazie al tempestivo intervento in supporto dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Brindisi e della Compagnia di San Vito dei Normanni. Il terzo malvivente è risultato ferito, attinto da uno dei colpi esplosi dalla guardia giurata durante le prime fasi dell’assalto. Tutti e tre i soggetti sono stati tratti in arresto e condotti in caserma per i successivi adempimenti giudiziari. L’intera refurtiva è stata recuperata.