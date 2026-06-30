Cronaca

Un uomo di 30 anni ha perso il controllo della sua auto dopo essere andato a sbattere contro un guardrail sulla statale 394, in zona Maccagno con Pino e Veddasca. Il mezzo ha colpito un gruppo di giovani - tutti tra i 15 e i 20 anni - che stava camminando in strada per raggiungere una spiaggia sul lago Maggiore