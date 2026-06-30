Lo scontro fra due auto è avvenuto lunedì pomeriggio a Montebello della Battaglia, nell’Oltrepò Pavese, sulla tangenziale Voghera-Casteggio. La donna, 35 anni, è ricoverata in prognosi riservata. Meno gravi le condizioni degli altri due uomini coinvolti nello schianto
Un bambino di 5 mesi è morto dopo essere rimasto gravemente ferito in uno scontro tra due auto avvenuto lunedì pomeriggio a Montebello della Battaglia (Pavia), nell’Oltrepò Pavese, sulla tangenziale Voghera-Casteggio. Il bimbo è deceduto il pomeriggio del 30 giugno al Policlinico San Matteo di Pavia, dove era stato trasportato dagli operatori del 118.
La madre ricoverata in prognosi riservata
Troppo gravi le ferite riportate dal bambino, che si trovava sul sedile posteriore di una delle due vetture coinvolte nello scontro insieme alla madre: la donna, 35 anni è attualmente ricoverata in prognosi riservata. Meno gravi le condizioni degli altri due uomini coinvolti nell'incidente. Sono in corso accertamenti da parte della polizia stradale per far luce sulle cause dello schianto avvenuto lungo la tangenziale Casteggio-Voghera.
Leggi anche
Incidente nel Mantovano, auto contro un tir: muore un 19enne
©Ansa
Un'auto travolge 5 ragazzi nel Varesotto: morta 17enne, 4 feriti gravi
Un uomo di 30 anni ha perso il controllo della sua auto dopo essere andato a sbattere contro un guardrail sulla statale 394, in zona Maccagno con Pino e Veddasca. Il mezzo ha colpito un gruppo di giovani - tutti tra i 15 e i 20 anni - che stava camminando in strada per raggiungere una spiaggia sul lago Maggiore