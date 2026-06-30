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Incidente a Montebello (Pavia), morto un bimbo di 5 mesi. Grave la madre

Cronaca
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Lo scontro fra due auto è avvenuto lunedì pomeriggio a Montebello della Battaglia, nell’Oltrepò Pavese, sulla tangenziale Voghera-Casteggio. La donna, 35 anni, è ricoverata in prognosi riservata. Meno gravi le condizioni degli altri due uomini coinvolti nello schianto

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Un bambino di 5 mesi è morto dopo essere rimasto gravemente ferito in uno scontro tra due auto avvenuto lunedì pomeriggio a Montebello della Battaglia (Pavia), nell’Oltrepò Pavese, sulla tangenziale Voghera-Casteggio. Il bimbo è deceduto il pomeriggio del 30 giugno al Policlinico San Matteo di Pavia, dove era stato trasportato dagli operatori del 118.

La madre ricoverata in prognosi riservata

Troppo gravi le ferite riportate dal bambino, che si trovava sul sedile posteriore di una delle due vetture coinvolte nello scontro insieme alla madre: la donna, 35 anni è attualmente ricoverata in prognosi riservata. Meno gravi le condizioni degli altri due uomini coinvolti nell'incidente. Sono in corso accertamenti da parte della polizia stradale per far luce sulle cause dello schianto avvenuto lungo la tangenziale Casteggio-Voghera.

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