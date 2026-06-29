Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Incidente nel Mantovano, auto contro un tir: nello scontro muore un 19enne

Cronaca
Vigili del Fuoco

Il ragazzo era alla guida di una Fiat Panda che si è scontrata con un autoarticolato condotto da un uomo di 58 anni. L'impatto è avvenuto nel Comune di Cavriana

ascolta articolo

Un 19enne è morto oggi all'alba in un incidente stradale lungo la provinciale 236, la tangenziale di Guidizzolo, in provincia di Mantova. Il ragazzo era alla guida di una Fiat Panda che si è scontrata con un autoarticolato condotto da un uomo di 58 anni. L'impatto è avvenuto nel Comune di Cavriana. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto l'automobilista dall'abitacolo della vettura. Il 19enne era già incosciente. È stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso da Brescia, ma i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili. Il camionista è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Carlo Poma di Mantova. I rilievi sono stati affidati alla polizia stradale, che sta ricostruendo la dinamica dello scontro.

Cronaca: Ultime notizie

In arrivo temporali e calo termico, oggi allerta gialla 9 regioni LIVE

live Cronaca

Temperature record in Italia e Europa. Domani picco del caldo. Torino, Milano, Napoli, Roma città...

Luigi Cavallari, chi è il marito della ministra Roccella

Cronaca

Ingegnere e docente universitario molto noto a Pescara, Luigi Cavallari ha legato la sua carriera...

Incidente nel Mantovano, auto contro un tir: muore un 19enne

Cronaca

Il ragazzo era alla guida di una Fiat Panda che si è scontrata con un autoarticolato condotto da...

Domenico Paviglianiti, boss latitante arrestato in Spagna

Cronaca

Ricercato da quattro anni, è stato catturato durante un'operazione congiunta tra autorità...

Triplice omicidio a Roma, prosegue caccia a sospettato in tutta Italia

Cronaca

Per gli omicidi di Kamal Uddin, della moglie Hosne Jahan Momotaj e della loro bimba di 8 anni...

Cronaca: i più letti