Incidente nel Mantovano, auto contro un tir: muore un 19enne

Un 19enne è morto oggi all'alba in un incidente stradale lungo la provinciale 236, la tangenziale di Guidizzolo, in provincia di Mantova. Il ragazzo era alla guida di una Fiat Panda che si è scontrata con un autoarticolato condotto da un uomo di 58 anni. L'impatto è avvenuto nel Comune di Cavriana. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto l'automobilista dall'abitacolo della vettura. Il 19enne era già incosciente. È stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso da Brescia, ma i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili. Il camionista è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Carlo Poma di Mantova. I rilievi sono stati affidati alla polizia stradale, che sta ricostruendo la dinamica dello scontro.