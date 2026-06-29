Torre Pellice, anziano cade in un dirupo con la carrozzina elettrica

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Torre Pellice, anziano precipita in un dirupo con la carrozzina elettrica: morto

Cronaca

Un uomo anziano è morto a Torre Pellice, nel Torinese, dopo essere precipitato per una ventina di metri in un dirupo con la sua carrozzina elettrica. L'incidente lungo una strada di montagna in via Cianramà: quando sono arrivati i soccorritori, per lui non c'era più nulla da fare

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Un anziano ha perso la vita oggi, lunedì 29 giugno, a Torre Pellice, in provincia di Torino, dopo essere precipitato in un dirupo con la sua carrozzina elettrica. L'uomo stava percorrendo una strada di montagna in via Cianramà quando, per cause ancora da chiarire, è finito oltre la carreggiata.

La dinamica

L'allarme è scattato intorno a mezzogiorno. Secondo una prima ricostruzione, l'anziano sarebbe stato sbalzato fuori dalla strada, precipitando in un dirupo profondo una ventina di metri. Per lui non c'è stato nulla da fare: il personale sanitario del 118 di Azienda Zero, giunto sul posto, ha potuto soltanto constatarne il decesso.

 

I soccorsi e il recupero della salma

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, con l'elicottero Drago del comando provinciale, le squadre del distaccamento di Pinerolo e il nucleo speleo-alpino-fluviale, impegnato nelle operazioni di recupero della salma. Gli accertamenti sulla dinamica sono affidati ai carabinieri della stazione di Torre Pellice.

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