Sciopero Atm Milano oggi 26 giugno, stop metro, tram e bus: gli orari

Oggi, venerdì 26 giugno è in programma uno sciopero di 24 ore del personale del gruppo Atm. Metro, bus e tram non saranno garantiti dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 fino al termine del servizio. Ma i disagi dipenderanno dall'adesione volontaria dei lavoratori.

A rischio anche il servizio della funicolare Como-Brunate

Per ora, durante la prima fascia di sciopero - dalle 8.45 alle 15 - nessun mezzo si è fermato. Atm ha infatti fatto sapere che "tram, bus e filobus sono in servizio", così come le linee metropolitane. In ogni caso, dopo quella mattutina dall'apertura alle 8.45, la seconda fascia sicura della giornata si estenderà dalle 15 alle 18. È a rischio anche il servizio della funicolare Como-Brunate, perché gestito da Atm. Il regolare funzionamento della linea potrebbe quindi non essere garantito dalle 8.30 alle 16.30 e dopo le 19.30 fino al termine del servizio. Alcune motivazioni dello sciopero si leggono in una nota diffusa da Atm: "Sicurezza del personale di front line, tempi di percorrenze dei mezzi di superficie, problematiche di viabilità e di raggiungimento delle località di lavoro, pause per alcune tipologie di turni di lavoro e, in special modo, per gli orari notturni, luoghi di ristoro per bisogni fisiologici da collocare presso i centri linea e ai capolinea, aumenti salariali".