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Milano, ubriaco investe motociclista e pedone e scappa: arrestato

Cronaca
©Ansa

All'incrocio non ha rispettato la precedenza, travolgendo prima un motociclista, poi un pedone, senza fermarsi. Il conducente, un ucraino di 37 anni, è stato arrestato. Uno dei feriti è in condizioni molto gravi. Indaga la Polizia locale

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Ha travolto un motociclista che ora lotta per la vita in ospedale e poi un pedone, che ha avuto lesioni meno gravi, fuggendo senza prestare soccorso. Il conducente dell'auto è stato poi arrestato per omissione di soccorso e lesioni gravissime dagli agenti della Polizia locale di Milano ed è risultato positivo all'alcoltest (tasso alcolemico di 0.91)

Il conducente, un ucraino di 37 anni, è stato arrestato

E' accaduto intorno a mezzanotte in una zona est della città. Una Mercedes, a un incrocio, non ha rispettato la precedenza, travolgendo un motociclista. Dopo l'urto, il conducente, un 37enne ucraino, è fuggito e ha investito un pedone, sempre senza fermarsi. Le indagini del personale del Nucleo Radiomobile della Polizia locale hanno individuato il veicolo e l'hanno fermato in tangenziale nord arrestando il conducente.

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