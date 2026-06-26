Milano, ubriaco investe motociclista e pedone e scappa: arrestato

All'incrocio non ha rispettato la precedenza, travolgendo prima un motociclista, poi un pedone, senza fermarsi. Il conducente, un ucraino di 37 anni, è stato arrestato. Uno dei feriti è in condizioni molto gravi. Indaga la Polizia locale

Ha travolto un motociclista che ora lotta per la vita in ospedale e poi un pedone, che ha avuto lesioni meno gravi, fuggendo senza prestare soccorso. Il conducente dell'auto è stato poi arrestato per omissione di soccorso e lesioni gravissime dagli agenti della Polizia locale di Milano ed è risultato positivo all'alcoltest (tasso alcolemico di 0.91)