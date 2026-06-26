Genti Berisha, 26 anni, è stato interrogato a San Vittore dal gip di Milano per la morte di Francesco Imprezzabile, l'agente della Polizia locale caduto dalla moto durante un inseguimento a 180 km/h. Il giovane ha ribadito di essersi assunto la responsabilità del "gesto istintivo", ha chiesto scusa e si è detto pronto a un risarcimento. La Procura contesta omicidio stradale e fuga pericolosa

Si è assunto la piena responsabilità di un "gesto istintivo, sconsiderato", ha chiesto ancora scusa e si è detto pronto a riparare nei limiti delle sue possibilità. Genti Berisha, 26 anni, è comparso questa mattina davanti al gip di Milano Giulia Masci, nel carcere di San Vittore, per rispondere della morte di Francesco Imprezzabile, l'agente della Polizia locale di Milano caduto dalla moto mentre lo inseguiva a 180 chilometri all'ora. Il giovane era stato arrestato il 23 giugno.

A riferire il contenuto dell'interrogatorio è stato il suo difensore, l'avvocato Fabrizio Cardinali. Secondo il legale, l'arrestato si è detto "dispiaciuto, veramente emotivamente provato" e ha riconosciuto che, "se avesse ragionato, non sarebbe andato via" e non si era accorto che l'agente fosse caduto. Berisha si è detto disposto a "un gesto riparatorio", a risarcire il danno.

La versione dell'arrestato

Davanti al gip il 26enne ha sostanzialmente confermato quanto già dichiarato alla pm Francesca Crupi nel corso delle indagini della Polizia locale. Ha negato che ci sia stato un urto tra il suv che guidava e la moto dell'agente e ha ribadito di non aver visto Imprezzabile cadere. Non si è fermato all'alt, in zona Ponte Lambro, ha spiegato, perché aveva della droga con sé, senza valutare che con "tre grammi di marijuana non sarebbe successo comunque niente", ha aggiunto il difensore.

Sulla presenza di altre persone in auto quella sera, l'arrestato ha riferito che c'erano "un amico e altri amici di questo amico", senza però voler fare i loro nomi: "Già li ho messi in pericolo con questo gesto e non voglio che vengano coinvolti, anche perché sono io che ho fatto tutto". E ancora: "Nessuno ha influito sulla mia decisione istintiva di andare via".