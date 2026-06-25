Nel passato di Villa Certosa non ci sono solo politica e relazioni internazionali. Tra il 2006 e il 2009 la tenuta diventa il centro di una delle più grandi vicende mediatiche contemporanee. Il fotografo Antonello Zappadu realizza centinaia di immagini destinate a documentare la vita della villa e dei suoi ospiti. Diversi scatti verranno pubblicati dalla stampa internazionale e alimenteranno polemiche, contenziosi e procedimenti giudiziari. Tra le immagini più discusse meritano una menzione d’onore quelle sul presunto “finto matrimonio” tra Berlusconi e una giovane donna, con tanto di bouquet e applausi degli invitati, raccontato dallo stesso fotografo. Poi gli scatti che ritraevano ospiti stranieri, tra cui il premier ceco Mirek Topolánek, in contesti informali all’interno della residenza; immagini di feste private con la presenza di giovani donne in costume. Villa Certosa entrava così definitivamente nell'immaginario collettivo come simbolo di un sistema di relazioni che mescola politica, spettacolo, imprenditoria e mondanità.

Per approfondire: Su Insider - Villa Certosa, vendesi un’era. Vista mare, trattativa riservata

La "collinetta" di Villa Certosa - ©Ansa