Cronaca

La 29enne, incinta di 7 mesi, scompare il 27 maggio 2023 dalla sua casa di Senago, nel Milanese. A dare l'allarme era stato il suo compagno, Alessandro Impagnatiello. Scattano le indagini e le ricerche. Emerge che l'uomo aveva una doppia vita e che la fidanzata lo aveva scoperto. Poi, nella notte tra il 31 maggio e l’1 giugno, la svolta: l'uomo confessa il delitto e il cadavere viene ritrovato. Il 18 gennaio 2024 l'inizio del processo