Nella spiaggia è presente un muro che divide il settore maschile da quello femminile. Si tratta di una tradizione risalente a inizio Novecento e ancora in vigore, unico caso in Europa. Ieri (20 giugno) c’è stato un acceso scontro tra una coppia che non ha rispetto la divisione e una residente

Un'accesa lite è avvenuta a Triste, presso lo stabilimento balneare Alla Lanterna, noto in città come Pedocin. Lì - per una tradizione risalente a inizio Novecento e ancora in vigore, unico caso in Europa - un muro divide il settore maschile da quello femminile , e proprio questo ha causato un parapiglia tra una coppia di turisti e una persona del posto. L’incidente, come riportato dal Piccolo, è avvenuto ieri pomeriggio (20 giugno): i vacanzieri hanno insultato pesantemente una bagnante triestina perché quest'ultima aveva chiesto ai due di rispettare la regola della divisione in settori: maschi da una parte, donne dall'altra.

Il diverbio, poi la lite

Al momento della lite i due turisti erano entrambi nella parte maschile, come la bagnante triestina che con il marito stava accompagnando in spiaggia il proprio bambino disabile. La coppia, alla richiesta di rispettare la divisione, avrebbe risposto: “Vivete nel Medioevo. La vostra città non è italiana, ma una città di buzzurri sessisti che ancora divide la spiaggia tra uomini e donne, questa è una discriminazione di genere... vergognatevi”. Il diverbio, cominciato come una discussione, sarebbe dunque sfociato in una violenta lite e in un parapiglia ai limiti dell'aggressione, anche con qualche spintone, fino a quando sono intervenuti gli addetti dello stabilimento. Dopo la lite la coppia di turisti è andata via.

Le regole dello stabilimento

Come detto, la lite è avvenuta presso lo stabilimento balneare Alla Lanterna. Si trova in centro città ed è noto ai triestini come il Pedocin. Si tratta di una struttura comunale con un biglietto di ingresso dal costo di 1,20 euro. E ha una peculiarità: è l'unico luogo balneare in Europa dove i maschi sono divisi dalle donne. Infatti un alto muro separa i due settori, e ci si può incontrare solo in acqua, dove finisce la separazione.