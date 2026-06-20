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Gnv Azzura trainata a Porto Torres dopo l'incendio, situazione calma e nessun ferito

Cronaca
©Ansa

Il traghetto, partito il 19 giugno dalla Sardegna e diretto a Genova, rientrerà nel pomeriggio. Le fiamme sono state subito domate e la situazione è definita "calma e sotto controllo": nessuno tra i 763 passeggeri e i 113 membri dell'equipaggio è rimasto ferito

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Rientrerà nel primo pomeriggio a Porto Torres, trainata da un rimorchiatore, la nave Gnv Azzurra bloccata al largo di Senetosa, nel sud della Corsica, dopo un incendio divampato nella sala macchine. La compagnia riferisce che la situazione è calma e sotto controllo: le fiamme sono state subito domate e nessuno tra i 763 passeggeri e i 113 membri dell'equipaggio è rimasto ferito. L'unità era in viaggio tra la Sardegna e Genova. "Sono in corso la riprogrammazione dei collegamenti e la redistribuzione dei flussi sulle altre unità della flotta", dice la Gnv.

L'avaria al largo della Corsica

Il sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, ha firmato l'ordinanza di attivazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile per monitorare l'evoluzione dell'emergenza e coordinare gli eventuali servizi di assistenza ai passeggeri e al personale di bordo. La Gnv Azzurra, partita il 19 giugno alle 18:15 da Porto Torres e diretta a Genova, ha registrato un'avaria tecnica con un principio di incendio nella sala macchine mentre si trovava al largo di Senetosa. L'equipaggio ha messo in sicurezza l'imbarcazione e le fiamme sono state spente rapidamente. 

Assistenza ai passeggeri e coordinamento istituzionale

La compagnia, inoltre, "ha immediatamente attivato un piano straordinario di assistenza e riprotezione per limitare i disagi ai passeggeri coinvolti e garantire la continuità del servizio sulle linee tra Sardegna e continente. L'amministrazione comunale opera in raccordo con il prefetto di Sassari, Grazia La Fauci, l'assessora regionale, Rosanna Laconi, il direttore generale della Protezione civile regionale, Mauro Merella, e il comandante della Capitaneria di Porto, Mirko Orrù. Gnv ringrazia le squadre anticendio francesi e le autorità intervenute per il supporto. 

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