Il traghetto, partito il 19 giugno dalla Sardegna e diretto a Genova, rientrerà nel pomeriggio. Le fiamme sono state subito domate e la situazione è definita "calma e sotto controllo": nessuno tra i 763 passeggeri e i 113 membri dell'equipaggio è rimasto ferito ascolta articolo

Rientrerà nel primo pomeriggio a Porto Torres, trainata da un rimorchiatore, la nave Gnv Azzurra bloccata al largo di Senetosa, nel sud della Corsica, dopo un incendio divampato nella sala macchine. La compagnia riferisce che la situazione è calma e sotto controllo: le fiamme sono state subito domate e nessuno tra i 763 passeggeri e i 113 membri dell'equipaggio è rimasto ferito. L'unità era in viaggio tra la Sardegna e Genova. "Sono in corso la riprogrammazione dei collegamenti e la redistribuzione dei flussi sulle altre unità della flotta", dice la Gnv.

L'avaria al largo della Corsica Il sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, ha firmato l'ordinanza di attivazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile per monitorare l'evoluzione dell'emergenza e coordinare gli eventuali servizi di assistenza ai passeggeri e al personale di bordo. La Gnv Azzurra, partita il 19 giugno alle 18:15 da Porto Torres e diretta a Genova, ha registrato un'avaria tecnica con un principio di incendio nella sala macchine mentre si trovava al largo di Senetosa. L'equipaggio ha messo in sicurezza l'imbarcazione e le fiamme sono state spente rapidamente.