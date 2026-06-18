Sul posto per le operazioni di spegnimento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, insieme ai soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale di Autostrade

Un rogo di grosse dimensioni è divampato al casello autostradale di Riccione. A prendere fuoco, poco dopo le 12, un mezzo pesante. Alle 12.30 il casello di Riccione della A14 è stato chiuso in entrambe le direzioni a causa del veicolo in fiamme. Sul posto per le operazioni di spegnimento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, insieme ai soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale di Autostrade. In corrispondenza dell'uscita di Riccione, si registra 1 km di coda nel tratto compreso tra Rimini Sud e Riccione verso Ancona. Ai viaggiatori in transito è consigliato di utilizzare in alternativa i caselli di Rimini Sud o Cattolica.