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Incendio al casello sulla A14 a Riccione, in fiamme un'autocisterna: tratto chiuso

Cronaca

Sul posto per le operazioni di spegnimento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, insieme ai soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale di Autostrade

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Un rogo di grosse dimensioni è divampato al casello autostradale di Riccione. A prendere fuoco, poco dopo le 12, un mezzo pesante. Alle 12.30 il casello di Riccione della A14 è stato chiuso in entrambe le direzioni a causa del veicolo in fiamme. Sul posto per le operazioni di spegnimento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, insieme ai soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale di Autostrade. In corrispondenza dell'uscita di Riccione, si registra 1 km di coda nel tratto compreso tra Rimini Sud e Riccione verso Ancona. Ai viaggiatori  in transito è consigliato di utilizzare in alternativa i caselli di Rimini Sud o Cattolica.

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