Meteo, allerta caldo: sabato bollino rosso in 5 città. Ecco dove

Nella giornata di sabato la pressione resta stabile e l'anticiclone africano si rende padrone dell’Italia. Al mattino, bel tempo prevalente da Nord a Sud, con tanto sole e clima già caldo. Sulle regioni settentrionali la mattinata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento su tutti i settori, con cielo sereno o al più poco nuvoloso. Dopo metà giornata, potrebbe aumentare l'instabilità temporalesca su tutto l'arco alpino che passerà però entro sera. I valori massimi si aggirano tra i 29 gradi di Genova e i 36-37 delle altre città. Al centro cielo sereno ovunque, con clima già caldo e afoso. Nel corso delle ore pomeridiane aumenteranno le nubi sulle zone montuose, ma non sono previste precipitazioni degne di nota. Valori massimi compresi tra i 31-32 gradi di Ancona e Pescara e i 36-38 di Roma e Firenze. Sulle regioni meridionali sole e caldo saranno i protagonisti anche se le temperature saranno leggermente inferiori rispetto al resto d’Italia con valori massimi attesi tra i 29 e i 33 gradi su gran parte delle città.