Meteo, allerta caldo: sabato bollino rosso in 5 città. Ecco dove

Introduzione
Quello del 20 e 21 giugno sarà un weekend bollente. L’estate, con il solstizio che quest’anno cade esattamente alle 10:24 di domenica, bussa così sull’Italia portando picchi fino a 38 gradi. Ad incombere sulla penisola è infatti un potente e vasto anticiclone africano che si estende tra il Mediterraneo e l’Europa orientale. Sabato saranno cinque le città da bollino rosso, sette quelle che invece hanno emesso allerta caldo di livello arancione. Ma le temperature in aumento sono già ben presenti nella giornata odierna che vede massime con punte di 36-37 gradi al Centro-Nord, un po' meno caldo al Sud. Ecco quali saranno le città più calde del weekend.
Quello che devi sapere
Bollino rosso
L'ondata di calore sull’Italia colora il bollettino quotidiano del ministero della Salute principalmente di rosso e arancione. Alcune città hanno già emesso l’allerta in previsione delle temperature bollenti che domani, sabato 20 giugno, saranno raggiunte in determinate aree. Il bollino rosso indica l’allerta massima, ovvero quella per il ministero prevede "condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche". Le città da allarme rosso saranno Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino.
Bollino arancione
Di livello leggermente inferiore ma comunque critico è il bollino arancione che indica condizioni di rischio soprattutto per i soggetti più fragili. Si tratta di Bolzano, Frosinone, Latina, Milano, Rieti, Roma e Verona. Con temperature percepite che supereranno i 35 gradi soprattutto al Centronord: 37 a Firenze, a Roma e Milano 36 gradi, a Bologna 35 gradi.
Le previsioni di sabato 20 giugno
Nella giornata di sabato la pressione resta stabile e l'anticiclone africano si rende padrone dell’Italia. Al mattino, bel tempo prevalente da Nord a Sud, con tanto sole e clima già caldo. Sulle regioni settentrionali la mattinata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento su tutti i settori, con cielo sereno o al più poco nuvoloso. Dopo metà giornata, potrebbe aumentare l'instabilità temporalesca su tutto l'arco alpino che passerà però entro sera. I valori massimi si aggirano tra i 29 gradi di Genova e i 36-37 delle altre città. Al centro cielo sereno ovunque, con clima già caldo e afoso. Nel corso delle ore pomeridiane aumenteranno le nubi sulle zone montuose, ma non sono previste precipitazioni degne di nota. Valori massimi compresi tra i 31-32 gradi di Ancona e Pescara e i 36-38 di Roma e Firenze. Sulle regioni meridionali sole e caldo saranno i protagonisti anche se le temperature saranno leggermente inferiori rispetto al resto d’Italia con valori massimi attesi tra i 29 e i 33 gradi su gran parte delle città.
Le previsioni di domenica 21 giugno
Domenica è il giorno del solstizio d’estate e la giornata non poteva che essere all’insegna delle temperature più estive registrate in questa stagione. La giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso e clima molto caldo e afoso. Da segnalare i temporali di calore che dal primo pomeriggio scoppieranno sui settori alpini, prealpini e localmente sulle alte pianure. Sulle regioni settentrionali la giornata sarà dominata dall’anticiclone africano e caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni con l’eccezione di temporali passeggeri sulle Alpi. Temperature stabili con valori massimi attesi tra i 30 gradi di Genova e i 34-37 delle altre città di pianura. Anche sul centro permane l’anticiclone che porta bel tempo ovunque. Caldo intenso fino a 37-38 gradi su Toscana, Lazio e bassa Umbria, anche di più in Sardegna. Anticiclone africano leggermente meno intenso sulle regioni meridionali: la giornata sarà caratterizzata comunque da prevalenti condizioni di bel tempo ma le temperature toccheranno punte massime di 30-33 gradi.
Anticiclone africano per almeno 10 giorni
Le allerte del fine settimana sono dovute al vasto campo di alta pressione che non coinvolge solo l’Italia ma tutta l’Europa portando temperature anomale ovunque. Il weekend sarà bollente sulla Penisola con temperature che su Pianura Padana e zone interne del Centro potrebbero anche toccare i +38 gradi. All'inizio della prossima settimana, l'aria calda di matrice africana colpirà duramente anche i settori occidentali del continente con temperature fino a 15 gradi sopra media sulla Francia. Secondo i meteorologi, dobbiamo attenderci che l'ondata di caldo con valori sopra media proseguirà per almeno 10 giorni, fino al termine del mese di giugno.