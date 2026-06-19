Incidente Siracusa, muore 15enne in scontro fra moto. Grave 18enne

Lo scontro frontale è avvenuto nella notte. Il quindicenne è stato soccorso e trasferito in ospedale dove è deceduto per le gravi lesioni riportate. Un altro giovane, di 18 anni, è ricoverato nel reparto di rianimazione

Un quindicenne è morto in seguito ad un incidente stradale avvenuto nella notte, dopo le 2, in viale Epipoli, zona nord di Siracusa. Secondo una prima ricostruzione sembra sia avvenuto un impatto frontale tra due motocicli. Il quindicenne è stato soccorso e trasferito in ospedale dove è deceduto per le gravi lesioni riportate. Un altro giovane, di 18 anni, è ricoverato nel reparto di rianimazione. In corso di accertamento le condizioni di un terzo giovane, anche lui rimasto ferito. La polizia municipale sta effettuando i rilievi per accertare la dinamica dell'incidente avvenuto in prossimità di una rotatoria.