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Femminicidi di Denisa e Ana Maria, oggi la sentenza per Vasile Frumuzache

Cronaca
©Ansa

La Corte d'assise a Firenze dovrà pronunciarsi sul vigilante 33enne reo confesso del femminicidio delle escort Ana Maria Andrei, 27 anni, e Maria Denisa Paun, 30 anni, uccise una a Montecatini Terme nell'agosto del 2024 e l'altra a Prato nel maggio 2025. Nei confronti del 33enne, giudicato capace di intendere e di volere, il procuratore ha chiesto l'ergastolo

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Sarà emanata oggi dalla Corte d'assise a Firenze la sentenza per Vasile Frumuzache, il vigilante 33enne reo confesso del femminicidio delle escort Ana Maria Andrei, 27 anni, e Maria Denisa Paun, 30 anni, uccise rispettivamente a Montecatini Terme (Pistoia) nell'agosto del 2024 e a Prato nel maggio 2025. Nei confronti del 33enne, giudicato capace di intendere e di volere, il procuratore di Prato Luca Tescaroli e il sostituto procuratore di Pistoia Leonardo De Gaudio hanno chiesto l'ergastolo. In aula è presente l'imputato.   

I femminicidi di Denisa e Ana Maria

Le indagini erano partite a seguito della scomparsa, tra il 15 e il 16 maggio 2025, di Denisa Paun. Frumuzache ha confessato di aver ucciso la donna, il cui corpo decapitato è stato rinvenuto in un terreno a Montecatini, nel Pistoiese. A seguito del ritrovamento dell'auto di Ana Maria nel box della casa dell'imputato, a Monsummano, l'uomo ha ammesso anche il femminicidio della 27enne, scomparsa l'1 agosto 2024. Il corpo della donna era stato ritrovato non lontano da quello di Denisa.

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