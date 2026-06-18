La Corte d'assise a Firenze dovrà pronunciarsi sul vigilante 33enne reo confesso del femminicidio delle escort Ana Maria Andrei, 27 anni, e Maria Denisa Paun, 30 anni, uccise una a Montecatini Terme nell'agosto del 2024 e l'altra a Prato nel maggio 2025. Nei confronti del 33enne, giudicato capace di intendere e di volere, il procuratore ha chiesto l'ergastolo
Sarà emanata oggi dalla Corte d'assise a Firenze la sentenza per Vasile Frumuzache, il vigilante 33enne reo confesso del femminicidio delle escort Ana Maria Andrei, 27 anni, e Maria Denisa Paun, 30 anni, uccise rispettivamente a Montecatini Terme (Pistoia) nell'agosto del 2024 e a Prato nel maggio 2025. Nei confronti del 33enne, giudicato capace di intendere e di volere, il procuratore di Prato Luca Tescaroli e il sostituto procuratore di Pistoia Leonardo De Gaudio hanno chiesto l'ergastolo. In aula è presente l'imputato.
I femminicidi di Denisa e Ana Maria
Le indagini erano partite a seguito della scomparsa, tra il 15 e il 16 maggio 2025, di Denisa Paun. Frumuzache ha confessato di aver ucciso la donna, il cui corpo decapitato è stato rinvenuto in un terreno a Montecatini, nel Pistoiese. A seguito del ritrovamento dell'auto di Ana Maria nel box della casa dell'imputato, a Monsummano, l'uomo ha ammesso anche il femminicidio della 27enne, scomparsa l'1 agosto 2024. Il corpo della donna era stato ritrovato non lontano da quello di Denisa.