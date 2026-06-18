La Corte d'assise a Firenze dovrà pronunciarsi sul vigilante 33enne reo confesso del femminicidio delle escort Ana Maria Andrei, 27 anni, e Maria Denisa Paun, 30 anni, uccise una a Montecatini Terme nell'agosto del 2024 e l'altra a Prato nel maggio 2025. Nei confronti del 33enne, giudicato capace di intendere e di volere, il procuratore ha chiesto l'ergastolo

Sarà emanata oggi dalla Corte d'assise a Firenze la sentenza per Vasile Frumuzache, il vigilante 33enne reo confesso del femminicidio delle escort Ana Maria Andrei, 27 anni, e Maria Denisa Paun, 30 anni, uccise rispettivamente a Montecatini Terme (Pistoia) nell'agosto del 2024 e a Prato nel maggio 2025. Nei confronti del 33enne, giudicato capace di intendere e di volere, il procuratore di Prato Luca Tescaroli e il sostituto procuratore di Pistoia Leonardo De Gaudio hanno chiesto l'ergastolo. In aula è presente l'imputato.