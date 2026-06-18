Terrorismo, inneggiava alla Jihad: arrestato 30enne a Latiano in provincia di BrindisiCronaca
L'uomo è accusato di istigazione a commettere delitti di natura terroristica legati ad una matrice jihadista, aggravati dall'utilizzo di sistemi informativi e telematici. Eseguito anche un decreto di perquisizione domiciliare nei confronti di un altro palestinese, di 25 anni, indagato in stato di libertà per gli stessi reati
Un 30enne di origini palestinesi è stato arrestato nella notte a Latiano, in provincia di Brindisi, con l'accusa di istigazione a commettere delitti, aggravati dall'utilizzo di sistemi informativi e telematici e dall'essere tali delitti di natura terroristica legati ad una matrice jihadista. L'operazione è stata coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Lecce. L'arresto è giunto dopo un blitz dei carabinieri del reparto speciale dell'Antiterrorismo con il supporto dei militari del comando provinciale di Brindisi. Nella notte i militari hanno dato esecuzione anche a un decreto di perquisizione domiciliare nei confronti di un altro palestinese, di 25 anni, indagato in stato di libertà per gli stessi reati del 30enne connazionale.
Le indagini del Ros
L'attività investigativa del Ros è partita inseguito a una segnalazione all'autorità giudiziaria da una Stazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Brindisi, sull''esistenza di un profilo su una nota piattaforma social, riconducibile ad uno degli indagati, al cui interno erano pubblicati foto, video e commenti inerenti al conflitto israelo-palestinese. Le indagini del Ros hanno consentito "non solo di ricostruire la rete relazionale virtuale degli indagati ma anche, specialmente, di documentare un progressivo processo di radicalizzazione" dell'arrestato, passato da "una posizione di generica solidarietà verso la causa palestinese ad espressioni di crescente adesione alla retorica jihadista, con manifestazioni di apprezzamento e apologia verso le azioni di terrorismo e il martirio quale forma suprema di devozione religiosa, fino a dichiarazioni di aperto sostegno ideologico ad intraprendere azioni dirette".