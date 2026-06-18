L'uomo è accusato di istigazione a commettere delitti di natura terroristica legati ad una matrice jihadista, aggravati dall'utilizzo di sistemi informativi e telematici. Eseguito anche un decreto di perquisizione domiciliare nei confronti di un altro palestinese, di 25 anni, indagato in stato di libertà per gli stessi reati

Un 30enne di origini palestinesi è stato arrestato nella notte a Latiano, in provincia di Brindisi, con l'accusa di istigazione a commettere delitti, aggravati dall'utilizzo di sistemi informativi e telematici e dall'essere tali delitti di natura terroristica legati ad una matrice jihadista. L'operazione è stata coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Lecce. L'arresto è giunto dopo un blitz dei carabinieri del reparto speciale dell'Antiterrorismo con il supporto dei militari del comando provinciale di Brindisi. Nella notte i militari hanno dato esecuzione anche a un decreto di perquisizione domiciliare nei confronti di un altro palestinese, di 25 anni, indagato in stato di libertà per gli stessi reati del 30enne connazionale.