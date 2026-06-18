Ubriaco alla guida travolge un'altra auto nel Torinese, morto 22enne

La vittima, un giovane arbitro che aveva appena finito una partita, era al volante di un altro mezzo, centrato in pieno dal 30enne che guidava in stato di ebbrezza. In auto con il responsabile dell’incidente c'erano altri quattro ragazzi che tornavano da una serata probabilmente trascorsa in un locale: sono stati trasportati in ospedale con ferite lievi

Incidente stradale mortale a Chieri, nel Torinese. Un ragazzo di 22 anni, Samuele Ripa, è morto dopo che la sua auto è stata centrata in pieno da un'altra vettura alla guida della quale c'era un trentenne risultato ubriaco. L’uomo è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale. L’impatto è avvenuto la scorsa notte a Chieri, all'altezza del campo sportivo: la vittima, un giovane arbitro, aveva finito di arbitrare tre partite di calcio a 7 al campo sportivo di San Giacomo. Il 30enne responsabile dell’incidente si trovava invece in macchina con altri quattro ragazzi, probabilmente di ritorno da una serata in un locale.

Cosa è successo

Secondo una prima ricostruzione, l'auto guidata dall’uomo in stato di ebbrezza avrebbe invaso l'altra corsia e centrato frontalmente quella del 22enne. I sanitari arrivati sul posto hanno tentato a lungo di rianimare il giovane arbitro ma per lui non c'è stato nulla da fare ed è morto in ambulanza. Sottoposto ai test, il conducente del mezzo che ha provocato l'incidente è risultato positivo a quello per l'alcool. Gli altri 4 occupanti della vettura sono stati trasportati in ospedale con ferite lievi.