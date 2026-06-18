La decisione presa dopo un summit tra cittadini e amministrazione locale. Gli animali nel comune sono oltre 200: per la cinquantina di volatili in futuro ci sarà un area ad hoc in un bosco ascolta articolo

Per 150 pavoni la residenza non saranno più le strade di Punta Marina. L’avviso di sfratto è arrivato dopo un summit tra i cittadini e il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni: dei 200 pavoni che hanno “scelto” come dimora la frazione ravennate di Punta Marina - non senza creare disagi a chi vi abita - ne resteranno, nella zona, solo 50. Tutti gli altri saranno trasferiti, con l'aiuto dell'associazione animalista Meta, in rifugi adeguati.

I pavoni di Punta Marina La vicenda dei pavoni di Punta Marina aveva attirato tanti curiosi da tutt’Italia che erano accorsi nel piccolo comune romagnolo per vederli, insieme a cronisti e giornalisti non solo del Paese ma anche di varie zone d’Europa. Eppure per la maggior pare dei cittadini gli animali hanno portato con loro diversi disagi. La storia è stata al centro di un'assemblea pubblica piuttosto dibattuta, tra chi si è lamentato del rumore e dei problemi di viabilità o incuria e chi li vorrebbe liberi di circolare a piacimento. Approfondimento Ravenna, invasione di pavoni a Punta Marina: si punta al censimento

Il censimento I pavoni, all'esito di un censimento per cui è stato utilizzato anche un drone per raggiungere luoghi inaccessibili, risultano essere 50 femmine e 65 maschi cui si stima un'aggiunta del 30% di esemplari oltre a una cinquantina di nuovo nati con buone probabilità di sopravvivere. Pur non essendoci un rischio igienico-sanitario, come rilevato dall' Ausl Romagna, si legge sul Resto del Carlino, che il Comune di Ravenna - ha deciso, con la collaborazione dall'associazione animalista - di mantenere un numero di pavoni, considerato gestibile, di 50 esemplari all'interno di Punta Marina. Approfondimento Punta Marina, il paese invaso dai pavoni a Ravenna