Nel giugno 2025, la giudice monocratica del Tribunale di Varese lo aveva condannato a un anno e 4 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre per fatti che sarebbero avvenuti nel 2016. I legali faranno ricorso in Cassazione ascolta articolo

Riccardo Bossi condannato a un anno e quattro mesi per maltrattamenti nei confronti della madre. Lo ha deciso la Corte d'appello di Milano che ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Varese per il primogenito di Umberto Bossi, morto lo scorso marzo. Al centro del procedimento episodi risalenti al 2016, inizialmente contestati anche come lesioni, accusa poi caduta dopo la remissione della querela da parte della madre. E' invece rimasta in piedi l'ipotesi di maltrattamenti, procedibile d'ufficio, nonostante la madre di Bossi Jr lo abbia perdonato in aula.

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La donna lo aveva perdonato in aula Secondo l'impianto accusatorio, l'uomo avrebbe avanzato ripetute richieste di denaro nei confronti della madre con scatti d'ira che in un caso avrebbero portato l'imputato a mettere le mani addosso alla donna - che in quel periodo lo ospitava nella sua casa di Azzate - facendole sbattere la testa contro il muro; mentre in un'altra circostanza, gli insulti e il clima teso avrebbero spinto la donna a fuggire di casa, pur di allontanarsi dal figlio. Sentita in aula nel corso del primo grado la madre, che non si è mai costituita parte civile, aveva "perdonato" il figlio spiegando che i rapporti tra loro erano tornati sereni e i vecchi fatti erano stati completamente superati. Il secondo grado ha comunque confermato la condanna, mentre l'avvocato Federico Magnante, difensore del figlio del fondatore della Lega, è pronto a ricorrere in Cassazione.

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