L’impatto è avvenuto in un campo nella zona periferica del paese, senza coinvolgere abitazioni o strutture circostanti. L'aereo si trovava in volo verso la Svizzera, con destinazione Locarno, quando si è verificato l’incidente. La dinamica resta al momento tutta da ricostruire e sarà oggetto di verifiche da parte delle autorità competenti.

Soccorsi immediati sul posto

A bordo del velivolo si trovavano due uomini di 55 e 66 anni. Entrambi sono stati soccorsi in condizioni giudicate gravissime. Dopo l'impatto sono stati stabilizzati e trasferiti d’urgenza in ospedale tramite elisoccorso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze provenienti da Appiano Gentile e Lomazzo e l'elisoccorso decollato da Sondrio. Le operazioni si sono concentrate sul recupero dei feriti e sulla messa in sicurezza dell'area. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire con precisione la sequenza dei fatti e verificare eventuali elementi tecnici utili a chiarire l’accaduto.