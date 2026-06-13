Un velivolo svizzero è caduto nel pomeriggio a Lurate Caccivio, nei pressi di un centro sportivo. A bordo due uomini di 55 e 66 anni, trasportati in ospedale in condizioni critiche. L’aereo era diretto verso il Canton Ticino
Un piccolo aereo da turismo è precipitato nel pomeriggio nei pressi di Lurate Caccivio, in provincia di Como, in un’area non lontana dal centro sportivo comunale. Il velivolo, di provenienza svizzera, è caduto al suolo intorno alle 16.30 per cause ancora in fase di accertamento.
Lo schianto a ridosso del centro sportivo
L’impatto è avvenuto in un campo nella zona periferica del paese, senza coinvolgere abitazioni o strutture circostanti. L'aereo si trovava in volo verso la Svizzera, con destinazione Locarno, quando si è verificato l’incidente. La dinamica resta al momento tutta da ricostruire e sarà oggetto di verifiche da parte delle autorità competenti.
Soccorsi immediati sul posto
A bordo del velivolo si trovavano due uomini di 55 e 66 anni. Entrambi sono stati soccorsi in condizioni giudicate gravissime. Dopo l'impatto sono stati stabilizzati e trasferiti d’urgenza in ospedale tramite elisoccorso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze provenienti da Appiano Gentile e Lomazzo e l'elisoccorso decollato da Sondrio. Le operazioni si sono concentrate sul recupero dei feriti e sulla messa in sicurezza dell'area. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire con precisione la sequenza dei fatti e verificare eventuali elementi tecnici utili a chiarire l’accaduto.