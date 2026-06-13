Uccise la moglie in strada nell'Ennese, uomo condannato all'ergastolo

La sentenza è stata emessa dalla Corte d'assise di Caltanissetta che ha accolto la richiesta della procura. L’uomo, Silvestro Impellizzeri, 59 anni, era accusato per l'omicidio volontario pluriaggravato della moglie, Mariella Marino, di 56 anni. Il delitto risale al 20 luglio del 2023, quando la donna venne freddata con tre colpi di pistola in strada a Troina

È stato condannato all’ergastolo Silvestro Impellizzeri, l’uomo reputato colpevole per l'omicidio volontario pluriaggravato della moglie, Mariella Marino. La vittima, di 56 anni, è stata uccisa il 20 luglio del 2023 con tre colpi di pistola in strada a Troina, nell'Ennese. La sentenza contro Impellizzeri, 59 anni, è stata emessa dalla Corte d'assise di Caltanissetta che ha accolto la richiesta della Procura. La vittima, dopo la fine della relazione con il marito, era tornata a vivere con la madre. Una decisione mai accettata dall’uomo che, poco dopo l’aggressione mortale in strada, era stato fermato dai carabinieri.

Patteggiamento per atti persecutori

Silvestro Impellizzeri era stato già imputato per atti persecutori, maltrattamenti e minacce nei confronti della moglie e aveva patteggiato una condanna a otto mesi, pena sospesa e con obbligo di seguire un percorso di riabilitazione in un centro antiviolenza. Nel processo per omicidio si sono costituiti parte civile i familiari della donna, assistiti dagli avvocati Francesca Mazzara, Davide Saraniti e Caterina Galati Rando, il Comune di Troina, con l'avvocato Walter Giuffrida, e l'associazione Telefono Rosa di Bronte,con l'avvocato Laura Falgares.