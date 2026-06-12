Trasformare la solidarietà in un sostegno concreto alla cura e all’accompagnamento delle pazienti. E' stato l'obiettivo della serata all’insegna della solidarietà, della ricerca scientifica e dell’impegno sociale che ha animato gli spazi dell’Università degli Studi Link di Roma, che ha ospitato la seconda edizione degli “Oscar per la Solidarietà”. L’evento benefico è promosso dalla Fondazione Prometeus ETS per sostenere i progetti dedicati alla ricerca, alla formazione in campo oncologico e al miglioramento della qualità della vita delle donne operate al seno.

Madrina dell’edizione 2026, l'attrice Pamela Villoresi. Dopo la performance “La vie en rose”, la cerimonia di consegna degli Oscar della Solidarietà. A condurre l’evento è stata l’attrice Giglia Marra, che ha accompagnato il pubblico nel corso della serata insieme all’ospite speciale Federico Zampaglione, protagonista di un intenso momento musicale. Ospite anche Enrico Brignano (nella foto).

La fondazione

Fondata nel 2001, la Fondazione Prometeus ETS nasce con l’obiettivo di favorire lo sviluppo della ricerca e della formazione in ambito oncologico e, negli anni, ha dato vita a numerose iniziative scientifiche e assistenziali rivolte alle donne colpite da tumore al seno. Tra i progetti sostenuti figurano borse di studio e fellowship europee, programmi di supporto psicologico, laboratori terapeutici integrati, la Banca della Parrucca, il teatro terapia, il coro “Le Belle Note”, servizi di consulenza genetica e numerose attività finalizzate al benessere delle pazienti.

"La ricerca scientifica e la cura delle persone hanno bisogno non soltanto di competenze e innovazione, ma anche di una comunità capace di farsi carico delle fragilità e di trasformare la solidarietà in un gesto concreto. Gli Oscar per la Solidarietà rappresentano tutto questo e testimoniano quanto sia importante creare una rete di persone, istituzioni e imprese unite da un comune senso di responsabilità", ha dichiarato il professor Lucio Fortunato, Presidente della Fondazione Prometeus ETS.