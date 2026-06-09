Torino, finti addetti comunali o poliziotti derubano case: arrestati

Due uomini si spacciavano per agenti o tecnici per introdursi nelle abitazioni e rubare. Sono accusati di una rapina pluriaggravata e sette furti per oltre 100 mila euro. Ricostruiti otto episodi tra Torino e provincia, con targhe clonate e vittime anziane ascolta articolo

Fingendosi addetti comunali o appartenenti alle forze dell'ordine avrebbero messo a segno una raffica di furti. Due italiani, già detenuti nel carcere 'Lorusso e Cutugno', sono stati arrestati dalla Polizia a Torino in esecuzione di un'ordinanza emessa dal gip su richiesta della locale Procura. I due sono accusati, in concorso, di una rapina pluriaggravata e di sette furti aggravati in abitazione, commessi tra gennaio e marzo 2026 a Torino e provincia. Il valore complessivo del bottino è stato stimato in oltre 100.000 euro, tra contanti, gioielli, orologi e altri preziosi.

Il modus operandi Le indagini della Squadra mobile sono partite dall'analisi di numerosi episodi caratterizzati dallo stesso schema: gli autori, fingendosi appartenenti alle forze dell'ordine o incaricati comunali, riuscivano a introdursi nelle abitazioni delle vittime con il pretesto di effettuare controlli o verifiche su presunti furti avvenuti nella zona o nel condominio. Approfittando della vulnerabilità delle persone offese, per lo più anziane, conquistavano la loro fiducia e si impossessavano di denaro contante, gioielli e altri oggetti di valore.

Veicoli clonati e rapine Nel corso delle attività investigative, gli agenti hanno individuato i veicoli, con targhe 'clonate', utilizzati per gli spostamenti e per la commissione dei reati, giungendo così all'identificazione degli indagati e raccogliendo gravi indizi di colpevolezza in relazione a otto episodi avvenuti nei comuni di Collegno, Rivoli, Beinasco e Borgaro Torinese. Tra i fatti contestati anche una rapina pluriaggravata in abitazione, messa a segno il 18 marzo scorso a Borgaro Torinese ai danni di una coppia di coniugi anziani, ai quali sono stati sottratti gioielli di famiglia per un valore di circa 15.000 euro. Leggi anche Milano, arrestato rapinatore seriale di farmacie