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Milano, arrestato rapinatore seriale di farmacie

Cronaca

Un uomo di 58 anni è stato arrestato dalla polizia dopo aver messo a segno una rapina in una farmacia in via Marcona a Milano. Secondo gli investigatori, che hanno visionato i video di sorveglianza e hanno raccolto la testimonianza delle vittime, l'uomo sarebbe responsabile di altri colpi analoghi commessi con lo stesso modus operandi. Il 58enne è stato trasferito nel carcere di San Vittore.

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