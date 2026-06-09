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Piacenza, modella OnlyFans evade 140mila euro al fisco

Cronaca
©Ansa

 L'influencer, ha ricostruito la guardia di finanza, utilizzava Instagram e TikTok  per fidelizzare la base di utenti, che poi si abbonavano e le inviavano "mance" sul sito di contenuti per adulti

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Una nota "creator" di Onlyfans piacentina ha incassato 140mila euro senza dichiararli al fisco. L'influencer, che ha un seguito di 150mila follower su Instagram e oltre 1 milione e 600mila like su TikTok, è stata scoperta dalla Guardia di finanza di Piacenza. I militari delle Fiamme gialle di Fiorenzuola d'Arda hanno infatti accertato che i proventi, derivanti soprattutto da Onlyfans (tra abbonamenti e le cosiddette "mance" inviate dagli utenti), non erano mai stati dichiarati. E l'analisi dei flussi finanziari condotta dai finanzieri ha consentito di inquadrarli come redditi da lavoro autonomo non tassati.

Una delle creator più seguite su Onlyfans

L'influencer, come ricostruito dalle Fiamme gialle, utilizzava i canali Instagram e TikTok principalmente per diffondere video di intrattenimento e fidelizzare la base di utenti. Con slogan a tema si promuoveva online risultando particolarmente attiva sul web, tanto da essere considerata dagli addetti ai lavori come una delle creator italiane più seguite, apprezzate e remunerative di Onlyfans. Su questa piattaforma - che consente di monetizzare fotografie, video e contenuti esclusivi per adulti accessibili solo tramite abbonamento a pagamento - si concentrava il vero fulcro della sua attività economica e il suo giro d'affari.

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Abbonamenti e donazioni

Oltre ai canoni di abbonamento, i finanzieri hanno documentato la percezione di diffuse donazioni in denaro, inviate direttamente dai numerosi estimatori per sostenere economicamente la creator. Queste transazioni, le "tips" nel gergo di Onlyfans, venivano erogate dai follower a fondo perduto, cioè senza ricevere né video né contenuti esclusivi in cambio.

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