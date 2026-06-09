Piacenza, modella OnlyFans evade 140mila euro al fisco

Una nota "creator" di Onlyfans piacentina ha incassato 140mila euro senza dichiararli al fisco. L'influencer, che ha un seguito di 150mila follower su Instagram e oltre 1 milione e 600mila like su TikTok, è stata scoperta dalla Guardia di finanza di Piacenza. I militari delle Fiamme gialle di Fiorenzuola d'Arda hanno infatti accertato che i proventi, derivanti soprattutto da Onlyfans (tra abbonamenti e le cosiddette "mance" inviate dagli utenti), non erano mai stati dichiarati. E l'analisi dei flussi finanziari condotta dai finanzieri ha consentito di inquadrarli come redditi da lavoro autonomo non tassati.