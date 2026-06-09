Respinta la richiesta della famiglia Polese. La decisione conferma l'operato adottato dall'amministrazione, che ha revocato l'autorizzazione per l'albergo e il ristorante dopo la confisca della struttura

Il Consiglio di Stato ha dato il via libera alla revoca delle licenze per il Grand Hotel La Sonrisa, conosciuto come "Castello delle cerimonie" grazie al nome del fortunato programma televisivo. Con il provvedimento firmato dalla settima sezione, il Consiglio di Stato ha, in pratica, confermato l'operato adottato dall'amministrazione guidata dalla sindaca Ilaria Abagnale, che dopo la confisca definitiva della struttura ha revocato le autorizzazioni per l'albergo e il ristorante.

Nel 2024 il complesso è divenuto patrimonio del Comune

La storia giudiziaria del Castello inizia nel 2011 con la contestazione di una serie di abusi edilizi realizzati dal 1979 su un’area di più di 40mila metri quadri nel comune di Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli. Nel 2016, anno della morte del "Boss delle Cerimonie", Tobia Antonio Polese, il tribunale di Torre Annunziata dispone la confisca dell'intera struttura e condanna a un anno di reclusione la moglie, Rita Greco, e il fratello nonchè amministratore della società, Agostino Polese. La vicenda arriva in Cassazione, dove nel 2024 i giudici dichiarano prescritti i reati penali contestati agli imputati a causa del tempo trascorso, ma confermano la confisca. L'intero Castello e i terreni passano quindi al patrimonio del Comune di Sant'Antonio Abate. E nel maggio 2026 l'amministrazione comunale avvia le procedure per lo sgombero e revoca le licenze commerciali. La famiglia Polese reagisce presentando ricorso, poi respinto dal Consiglio di Stato.