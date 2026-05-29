Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Siracusa, scafista condannato per l'omicidio di un 16enne dentro un peschereccio

Cronaca
©Ansa

Il cadavere del giovane era stato ritrovato dentro il gavone di un'imbarcazione arrivata nel Siracusano tra il 27 e il 28 luglio 2022. Mohamed Abdelrazek, cittadino di origine egiziana, è stato condannato a 21 anni di carcere

ascolta articolo

Uno scafista è stato condannato a 21 anni di carcere per l'uccisione di un 16enne, morto per le percosse subite dentro un barcone. La condanna è stata emessa dalla Corte di Assise di Appello di Siracusa nei confronti di Mohamed Abdelrazek, cittadino di origine egiziana ritenuto colpevole dell'uccisione di Yassa Atef Kozman Awad, deceduto a luglio del 2022 per insufficienza cardiorespiratoria acuta conseguente al politrauma contusivo.

Il ragazzo è stato obbligato a rimanere sotto coperta per tre giorni

Il 16enne era stato trovato morto dentro il gavone di un peschereccio partito dalla Turchia e arrivato tra il 27 e 28 luglio del 2022 a Portopalo, nel Siracusano, con 114 persone a bordo. Secondo le prime indagini condotte dalla Procura di Siracusa, un gruppetto di turchi si sarebbe alternato alla guida dell'imbarcazione, mentre un gruppo di egiziani avrebbe avuto il compito di gestire acqua e cibo per chi era a bordo. Le persone a bordo erano divise per posto e trattamento anche in base al loro credo religioso, chi in coperta, tra cui il 16enne, e chi in stiva. Per tre giorni coloro che stavano sotto coperta sono rimasti rinchiusi e all'ennesima richiesta di un pò di aria, il giovane sarebbe stato percosso, anche con un corpo contundente.

Vedi anche

Naufragio bambini, prescritto omicidio colposo per Manna e Licciardi

Gli altri due imputati sono stati assolti

All'epoca dei fatti, il sostituto procuratore Salvatore Grillo aveva chiesto la condanna a 21 anni per uno dei tre egiziani e 10 anni per gli altri due. La terza sezione della Corte d'Assise d'Appello di Siracusa, dopo la rinnovazione del dibattimento dove sono stati risentiti testi e periti, ha assolto due degli imputati confermando la sentenza di primo grado e condannando invece a 21 anni Mohamed Abdelrazek. La pubblica accusa aveva richiesto l'assoluzione per tutti. 

Leggi anche

Migranti, neonata morta per ipotermia a Lampedusa dopo lo sbarco

Cronaca: Ultime notizie

Sciopero generale, stop per treni, mezzi pubblici, scuola e sanità

live Cronaca

Oggi, 29 maggio, a incrociare le braccia sono tutte le categorie pubbliche e private. Lo sciopero...

Omicidio Milano Certosa, ipotesi scambio persona: telecamere al vaglio

Cronaca

Il 22enne Gianluca Ibarra Silvera è morto la notte tra il 26 e il 27 maggio durante il trasporto...

Pm: caporalato in cantiere consolato Usa Milano, controllo giudiziario

Cronaca

Inchiesta della Procura: i lavoratori, reclutati da una società di Nuova Delhi, avrebbero versato...

Camion carico di maiali si ribalta nel Reggiano, animali in fuga VIDEO

Cronaca

L’incidente è avvenuto a Sant’Ilario d’Enza, in località Calerno. Sul posto sono intervenuti...

Incendio a Cagliari, vasto rogo nelle campagne: case evacuate

Cronaca

Il rogo, che sta interessando la macchia mediterranea, ha raggiunto alcune case sparse di...

Cronaca: i più letti