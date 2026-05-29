Il ragazzo è stato obbligato a rimanere sotto coperta per tre giorni

Il 16enne era stato trovato morto dentro il gavone di un peschereccio partito dalla Turchia e arrivato tra il 27 e 28 luglio del 2022 a Portopalo, nel Siracusano, con 114 persone a bordo. Secondo le prime indagini condotte dalla Procura di Siracusa, un gruppetto di turchi si sarebbe alternato alla guida dell'imbarcazione, mentre un gruppo di egiziani avrebbe avuto il compito di gestire acqua e cibo per chi era a bordo. Le persone a bordo erano divise per posto e trattamento anche in base al loro credo religioso, chi in coperta, tra cui il 16enne, e chi in stiva. Per tre giorni coloro che stavano sotto coperta sono rimasti rinchiusi e all'ennesima richiesta di un pò di aria, il giovane sarebbe stato percosso, anche con un corpo contundente.